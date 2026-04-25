        Haberler Dünya Macron'dan Yunanistan'a destek mesajı | Dış Haberler

        Macron'dan Yunanistan'a destek vaadi

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yunanistan'ın egemenliğine Ege'de meydan okunması halinde" Fransa'nın ne yapacağı sorusuna "Yatağa gittiğin zaman, (dostunun) yarın ne yapacağını sormazsın kendine. Bunu bilirsin. Egemenliğinize meydan okunursa kendiniz için ne yapmanız gerekirse yapın, biz burada olacağız." şeklinde yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 01:30 Güncelleme:
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, egemenliğinin riske girmesi halinde Yunanistan'ın yanında olacakları sözünü verdi.

        Yunanistan'ı ziyaret eden Macron, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Kathimerini gazetesinin düzenlediği söyleşiye katıldı.

        Avrupa Birliği'ni (AB) "öngörülebilir ve güvenilir" olarak tanımlayan Macron, "Bizim için önemli olan gerçek bir güç olabilmek, ağırlığımızı küresel düzende kullanabilmek, saygı duyulmak, çözümlere katkıda bulunmak, ticari bir güç olmak, güvenilir bir ortak olarak görünebilmektir." dedi.

        Kendi kendini savunması konusunda Avrupa'nın öz güven duyması ve kendi gündemini oluşturması gerektiğini belirten Macron'a "Yunanistan'ın egemenliğine Ege'de meydan okunması halinde" Fransa'nın ne yapacağı soruldu.

        Macron, "Burada olacağız. 2021 yazında ne yaptığımıza bakarsanız, Kıbrıs'ta (Rum kesiminde) birkaç hafta önce ne yaptığımıza bakarsanız, benim için dostluğun tanımı budur. Bahsettiğiniz meşhur Fransa-Yunanistan ittifakı budur. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Yatağa gittiğin zaman, (dostunun) yarın ne yapacağını sormazsın kendine. Bunu bilirsin. Egemenliğinize meydan okunursa kendiniz için ne yapmanız gerekirse yapın, biz burada olacağız." cevabını verdi.

        Miçotakis ise Yunanistan ile Fransa'nın 2021'de imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını yarın yenileyeceklerini belirterek savunmaya daha çok ve daha akıllıca harcama yapılması gerektiğine yönelik düşüncesini dile getirdi.

        *Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 23 Nisan 2026 (ABD Askeri Teknolojide Hala Lider Mi?)

        Beştepe'de 23 Nisan kutlaması. İsrail ile Lübnan heyetleri buluşuyor. Geçici ateşkese uzatma gelir mi? Lübnan Washington'dan ne bekliyor? ABD askeri teknolojide hala lider mi? Küresel silahlanma yarışı mı başladı? ABD savaş makinesi neye hazırlanıyor? ABD askeri teknolojide hala lider mi? Bütçe fark...
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İşte kupada yarı final programı!
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
