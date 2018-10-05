SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
macron karayipler
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Macron'la fotoğraf çektiren Karayipli: Tesisatçı olarak bile çalışabilirim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Karayipler'e yaptığı gezi sırasında fotoğraf çektirdiği kişilerden biri olan Reaulf Flemming'in bölgedeki kokain trafiğini kontrol eden silahlı çetenin liderine en yakın isimlerden biri olduğu ortaya çıktı. Flemming, Macron'la konuşmanın kendisini motive ettiğini ve 'tesisatçı olarak bile çalışmayı' düşündüğünü söyledi

05.10.2018 - 08:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde Karayipler'deki Fransız adası Saint-Martin'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yerel halktan yarı çıplak iki kişiyle çektirdiği fotoğrafla gündeme gelmişti.

Fotoğraf çektirdiği kişilerden birinin poz verirken 'orta parmağını' göstermesi Fransız medyasında tepkilere neden olmuştu. Le Parisien gazetesi fotoğrafı biraz daha derinden incelemeye karar verdi ve ilginç bir sonuca ulaştı.

Gazetenin haberine göre fotoğraftaki kişilerden biri olan Reaulf Flemming, bölgedeki kokain trafiğini kontrol eden silahlı bir çetenin liderine en yakın isimlerde biri olarak biliniyor. 2015'te silahlı soygun suçlamasıyla tutuklanan Flemming'in hakkında 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Fotoğrafta orta parmağını gösteren kişinin ise Flemming'in kuzeni olduğu belirtildi. Fransa'da ses getiren fotoğrafın ardından bazı basın kuruluşlarına röportajlar veren Flemming, kuzeninin o hareketi 'tarzı' nedeniyle yaptığını söyledi.

Flemming, Macron'la görüşmesinin kendisine harika bir motivasyon verdiğini ve 'tesisatçı olarak bile çalışmayı' düşündüğünü söyledi. Flemming, "Cumhurbaşkanı bana hasta annem ve iş bulma konularında yardımcı olabileceğini söyledi" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    heee ewwet heee ewwet
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X