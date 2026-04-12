        Haberler Dünya Macron, Pezeşkiyan ile görüştü | Dış Haberler

        Macron, Pezeşkiyan ile görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü. Görüşmede, ABD ve İran arasında kalıcı bir ateşkese ilişkin Pakistan'da düzenlenen İslamabad Görüşmeleri ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 01:03
        Macron, Pezeşkiyan ile görüştü

        Macron, Pezeşkiyan ile telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yayımladı.

        Pezeşkiyan hakkında Macron, "Onu, kalıcı bir gerilimin azaltılmasının ve ilgili tüm ülkelerle bölgede güvenliği sağlamak için sağlam garantiler içeren bir anlaşmanın yolunu açmak amacıyla İslamabad’da başlatılan görüşmelerin sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırdım." ifadelerini kullandı.

        Macron, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliği en kısa sürede yeniden sağlaması beklentisini dile getirdiğini belirterek, Fransa’nın buna katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

        Görüşmede, ABD ve İran arasında varılan geçici ateşkese tamamen uyulmasının önemli olduğunu vurguladığını belirten Macron, bu ateşkese Lübnan’da da uyulması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

        Macron, Lübnan’ın kaderiyle ilgili karar verme ve devletin egemenlik yetkisini kullanma konusunda tek meşru otorite olan Lübnan makamlarını desteklediğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara Kalesi'nde "Gastronomi Merkezi"

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'ndeki tescilli üç taşınmazı birleştirerek "Gastronomi Merkezi" hâline getirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!