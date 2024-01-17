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        Haberler Dünya Macron: Rusya savaşı kazanmamalı, 2024 Avrupalılar için kilit bir yıl olacak

        Macron: Rusya savaşı kazanmamalı, 2024 Avrupalılar için kilit bir yıl olacak

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı kazanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ve ABD Başkanlık Seçimleri sonuçları ne olursa olsun Kiev'i desteklemeye devam etmelerinin şart olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.01.2024 - 22:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:29
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        Macron: Rusya savaşı kazanmamalı
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Davos'ta Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasına izin verilemeyeceğini ve bu nedenle Avrupalıların ABD Başkanlık Seçimleri'nin sonucundan bağımsız olarak Kiev'e yardım etmek için bu yıl çabalarını yenilemeleri gerektiğini söyledi.

        Macron, 2024'ün Avrupalılar için 'kilit bir yıl' olacağını söyledi.

        Ateşkes çağrısı

        Macron, dünyanın bölündüğünü ayrıca ABD ve Çin arasında ciddi bir gerilim yaşandığını ifade ederek, "Avrupa'da ve Yakın Doğu'da savaş geri döndü." dedi.

        Macron, Gazze halkına insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

        Bölgede iki devletli çözümün tek çare olduğunu belirten Macron, Yakın Doğu'da barışın sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

        Macron, yeniden yapılanan dünyada Avrupa'nın ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası kıtada enerji fiyatlarının arttığını hatırlattı.

        Macron, Avrupa'nın tarım, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlarda egemen olmasını istediğini ifade etti.

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