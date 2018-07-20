Dönmez, Bilecik Belediyesi ek hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Şeyh Edebali'nin kendilerine miras bıraktığı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen yönetim anlayışının mirasçıları olarak bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan bütün ülkeyi kucaklayan bir hizmet anlayışı ile vatandaşları memnun, ülkeyi de imar etmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.
Bu yola milletle beraber çıktıklarını belirten Dönmez, "Her türlü zorlukta milletimizin desteğini hep yanımızda hissettik. 'Ey Oğul, millete sırtını dönme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de diri tutan da bu irfandır' diyen Şeyh Edebali'nin yüzyılları aşıp gelen öğüdü devlet yönetiminde bizlerin her zaman yol göstericisi olacaktır. Sadece bu günün değil geleceğin de inşası bizlerin sorumluluğunda." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme girildiğini, artık daha hızlı karar alabilen mekanizmalarla yatırım ve hizmetlerin gecikmesine sebep olan bütün bürokratik engellerin ortadan kalktığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık idari olarak hiçbir bahanemiz kalmadı. Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şahlanış ve yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Daha icracı ve profesyonel yapılarla ekonomimizi daha da büyüteceğiz. Demokrasimizi de geliştireceğiz. Dış siyasetteki etkinliğimiz de artacak. Güvenliğimizi de daha sağlamlaştıracağız."
"AARTIK MADENLERİMİZİ SADECE HAM MADDE OLARAK ÜRETMEYECEĞİZ"
Dönmez, geçen yıl açıkladıkları "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile madencilikte yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Artık madenlerimizi sadece ham madde olarak üretmeyeceğiz. Öncelikle sektörde Ar-Ge ve teknoloji merkezi bir yapıya geçiyoruz. Bugüne kadar nasıldı? Türkiye'de çıkarılan mineraller, nadir elementler ya da stratejik elementler yurt dışına satılıyor, işleniyor ve biz onu çok daha fahiş bir bedelle yurt dışından ithal ediyoruz. Artık böyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımları artık ülkemizde yapmaya karar verdik. Maden sahalarımızı, yarı mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız. Bilecik'in sahip olduğu rezervleri en ileri teknolojik imkanlarla katma değerli ürüne dönüştürüp satmak arzusundayız. Böylece ham madde üretiminde bir birim olan kazancımızı 8'e, yarı mamul olduğunda, uç ürün olduğunda 24'e katlayacağız."
"DÜNYA BOR REZERVLERİNİN YÜZDE 73'Ü ÜLKEMİZDE"
Bor için benzer bir adım attıklarına da değinen Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Geçen yıl açıkladığımız 'Ulusal Bor Eylemi' kapsamında teknoloji odaklı bir döneme geçtik. Borda bire 200, hatta bire 400 bin değer katacak bir teknoloji için ilk adımı attık. Uluslararası bir firmayla anlaşmamızı yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde fabrikanın temelini atacağız ve bir yıl içerisinde de bor üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ü ülkemizde. Dünyadaki bor ihracatının ülkemiz tek başına yarısını yapıyor. Artık biz sınıf atlayarak daha yüksek teknoloji ürünlere dönüşeceğiz."
Bakan Dönmez daha sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.
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