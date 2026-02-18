Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Madencilere rüşvet karşılığı rapor verdiği iddia edilen aile hekimine gözaltı | Son dakika haberleri

        Madencilere rüşvet karşılığı rapor verdiği iddia edilen aile hekimine gözaltı

        Zonguldak'ta madencilere rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlediği iddia edilen aile hekimi Recep Y. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında rüşvet verdiği belirlenen 2 maden işçisinden biri başka suçtan tutuklu bulunurken, diğeri de gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 11:44 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:44
        Zonguldak'ta madencilere rüşvet karşılığı rapor düzenlediği iddia edilen aile hekimi Dr. Recep Y. (60), gözaltına alındı.

        RÜŞVET KARŞILIĞI RAPOR VERMİŞ

        DHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi doktoru Recep Y.'nin rüşvet karşılığı rapor verdiğini belirledi.

        3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

        6 ay boyunca takip sürdüren ekipler, dün yaptıkları operasyonla doktoru gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında doktora rüşvet verdiği tespit edilen 2 maden işçisi de tespit edildi.

        1 KİŞİNİN TUTUKLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Şüphelilerden Mertcan A.'nın (31) başka suçtan tutuklu bulunduğu belirlenirken, Selçuk A. (28) da gözaltına alındı.

        MASAK RAPORU İLE NETLEŞECEK

        Geçmişe yönelik sağlık raporu verildiği iddia edilen olaya ilişkin rüşvetin meblağının MASAK raporu ile netleşeceği belirtildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doktor Recep Y. "Rüşvet alma" ile madenci Selçuk A. ise "Rüşvet verme" suçlaması ile bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

