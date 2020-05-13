Madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere maaş gibi burs ve istihdam müjdesi

AA

YÖK ile İMİB arasında, online iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, TİM Başkanı İsmail Gülle, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, üniversitelerin maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölüm başkanları katıldı.

Saraç, Yeni YÖK olarak üniversite sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ile sürekli temas halinde olduklarını anlattı.

Madencilik sektörünün ülkenin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasında öncü sektörler arasında yer aldığına dikkati çeken Saraç, beceri niteliği yüksek mühendisler kazandırmak amacıyla madencilik sektörünün temsilcileriyle bir arada olduklarını söyledi.

Maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği programlarına ilişkin sayısal verileri aktaran Saraç, 14 maden mühendisliği programında 4 bin 198 öğrenci ve 380 öğretim elemanı, 10 jeoloji mühendisliği programında 5 bin 311 öğrenci ve 653 öğretim elemanı, bir üniversitedeki cevher hazırlama mühendisliği programında ise 299 öğrenci ve 20 öğretim elemanının bulunduğunu kaydetti.

İlk kez geçen yıl tekstil sektörü temsilcileriyle yapılan protokolün, başarılı sonuçlar verdiğini aktaran Saraç, bu alanda ikinci protokolün ise madencilik sektörü ile yapılacağını belirtti.

Protokolle başarılı öğrencilerin maden sektörüne çekilmesi, staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarının artırılmasının ve mezuniyetleri sonrasında istihdam edilmesinin amaçlandığını vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:

"İş birliğimiz neticesinde, üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık net asgari ücret tutarı kadar, 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri kadar İMİB tarafından karşılıksız burs verilecek. 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren verilmeye başlanacak burs miktarı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu'nun kararları doğrultusunda her yılın başında güncellenecek. Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması bu eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmeyecek."

- Başarıyla mezun olan öğrencilerin istihdamına da yardımcı olunacak

YÖK ve İMİB arasındaki iş birliği kapsamında, bu programlardan başarıyla mezun olacak öğrencilerin istihdamına yönelik hususların da yer aldığını ifade eden Saraç, "İMİB tarafından maden, jeoloji veya cevher hazırlama mühendisliği programlarını başarıyla tamamlayan ve eğitim bursu alan öğrencilere madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda iş verilmesine yardımcı olunacak." dedi.

- Dinçer'den YÖK'e teşekkür

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ise "Protokolle, bu neslin önüne son derece güçlü bir kapı açtığımız gibi sektörümüzü de onların varlığıyla daha parlak bir hale getirmenin altyapısını oluşturuyoruz.” dedi.

Dinçer, destekleri ve imza törenine katılımları dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Yeni YÖK misyonu çerçevesince üniversite sanayi iş birliğine büyük önem vererek ülkedeki maden sektörünün geleceğine katkısı olacak protokole imza atılmasını sağlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve ilgili YÖK üyelerine, toplantılara katılım sağlayarak katkı veren üniversitelerin maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölüm başkanlarına teşekkür etti.