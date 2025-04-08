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        Haberler Dünyadan Madonna ile Elton John'un küslüğü bitti: 11 yıl sonra barıştılar - magazin haberleri

        Madonna ile Elton John'un 11 yıllık küslüğü bitti

        Madonna ile müzik yeteneğini eleştiren, onu sahnede play-back yapmakla suçlayan Elton John arasında 11 yıldır süren küslük bitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:36
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        11 yıl sonra barıştılar
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        Madonna ile Elton John geçmişe bir sünger çekti. Ünlü sanatçılar, Saturday Night Live'da sahne arkasında birlikte poz vererek yıllardır süren küslüğü sonlandırdı. Madonna; "Sonunda savaş baltalarını gömdük" mesajıyla 10 yıllık küslüğün bittiğini sosyal medyadan ilan etti.

        "Bu hafta sonu Elton John'ın SNL'deki performansını izlemeye gittim. Lisedeyken bir gece evden gizlice çıkıp Elton'ın Detroit'te canlı performansını izlediğimi hatırlıyorum. Müziğin dönüştürücü gücünü anlamama yardımcı olan unutulmaz bir performanstı" diyen Madonna; "Lise yıllarımda sahnede onu seyretmek, hayatımın gidişatını değiştirdi. Yıllarca hayran olduğum bir sanatçının beni onaylamadığını açıkça dile getirmesi, canımı yakmıştı. Daha sonra Elton John'un SNL'e konuk olduğunu duydum ve yanına gidip onunla yüzleşmeye karar verdim. Beni görür görmez ağzından çıkan ilk cümle, 'Beni affet' oldu" ifadesini kullandı.

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        Madonna ayrıca; "Böylece aramızdaki duvar yıkıldı. Birbirimize sarıldık. Sonra bana benim için bir şarkı yazdığını ve işbirliği yapmak istediğini söyledi" mesajını yazdı.

        Barışma haberi paylaşımına Elton John da yorum yaptı. İngiliz müzisyen; "Madonna, beni SNL'de görmeye geldiğin için teşekkür ederim. Beni ve koca çenemi affettiğin için teşekkür ederim. Söylediklerimden gurur duymuyorum. Özellikle de bir sanatçı olarak yaptığın tüm çığır açıcı çalışmaları ve bir kadın sanatçı neslinin başarılı olması, kendilerine karşı dürüst olmaları için yolu açtığını düşündüğümde..." şeklinde yorum yazdı.

        Elton John ayrıca kendi sosyal medya hesabında Madonna ile pozunu paylaşarak, "İyileşme anı" notunu düştü.

        66 yaşındaki Madonna ile 78 yaşındaki Elton John, ilk kez 1995'te BRIT Ödülleri'nde sahne arkasında birlikte görüntü vermişti. Aralarındaki küslük 2000'ler boyunca sürmüştü.

        Elton John, 2004'te Madonna'nın sahne performansını hedef göstererek; "Ne zamandan beri ağız oynatmak canlı müzik oluyor?" şeklinde çıkış yapmış, 'Die Another Day' şarkısını da yerden yere vurmuştu. Madonna'nın sözcüsü, sahnede play-back iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Elton John'u yalanlamıştı.

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        #Elton John
        #Madonna
        #küslük
        #Barış
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