Madonna ile Elton John geçmişe bir sünger çekti. Ünlü sanatçılar, Saturday Night Live'da sahne arkasında birlikte poz vererek yıllardır süren küslüğü sonlandırdı. Madonna; "Sonunda savaş baltalarını gömdük" mesajıyla 10 yıllık küslüğün bittiğini sosyal medyadan ilan etti.

"Bu hafta sonu Elton John'ın SNL'deki performansını izlemeye gittim. Lisedeyken bir gece evden gizlice çıkıp Elton'ın Detroit'te canlı performansını izlediğimi hatırlıyorum. Müziğin dönüştürücü gücünü anlamama yardımcı olan unutulmaz bir performanstı" diyen Madonna; "Lise yıllarımda sahnede onu seyretmek, hayatımın gidişatını değiştirdi. Yıllarca hayran olduğum bir sanatçının beni onaylamadığını açıkça dile getirmesi, canımı yakmıştı. Daha sonra Elton John'un SNL'e konuk olduğunu duydum ve yanına gidip onunla yüzleşmeye karar verdim. Beni görür görmez ağzından çıkan ilk cümle, 'Beni affet' oldu" ifadesini kullandı.

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Madonna ayrıca; "Böylece aramızdaki duvar yıkıldı. Birbirimize sarıldık. Sonra bana benim için bir şarkı yazdığını ve işbirliği yapmak istediğini söyledi" mesajını yazdı.