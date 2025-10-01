Habertürk
        Madonna: Komadayken ölmüş annemden mesaj geldi - magazin haberleri

        Madonna: Komadayken ölmüş annemden mesaj geldi

        Madonna, iki yıl önce ölümden döndüğü hastane günlerini anlatırken, 1963'te hayatını kaybeden annesinden mesaj aldığını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 12:24 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:24
        "Ölmüş annemden mesaj geldi"
        Madonna, iki yıl önce hastanede komadayken, 1963'te hayatını kaybeden annesinden mesaj geldiğini ileri sürdü. 67 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', annesinden aldığını söylediği tüyler ürpertici mesajın ayrıntılarını paylaştı.

        2023'te geçirdiği bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Madonna, dünya turnesine ara vermek zorunda kalmıştı. Bir podcast yayınına katılan Madonna, bilinci kapalıyken annesinin ruhu tarafından karşılandığını söyledi.

        Madonna'nın 1963'te hayatını kaybeden annesi
        Madonna'nın 1963'te hayatını kaybeden annesi

        "ANNEM BENİ ÇAĞIRDI"

        Madonna'nın annesi Madonna Louise, 1963'te henüz 30 yaşındayken meme kanseriyle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. ünlü şarkıcı, o dönemde henüz 5 yaşındaydı. Komadayken yaşadıklarını anlatan Madonna, "Neredeyse diğer taraftaydım ve bilincim yerine geldi. Annem yanıma gelerek "Benimle gelmek ister misin?" diye sordu. Ben de "Hayır" dedim" ifadesini kullandı.

        "Asistanım benimle odadaydı, benim hâlâ bilincim yerinde değildi ama 'hayır' dediğimi duydu. Sonunda uyandığımda, 'hayır'ın hâlâ kin beslediğim insanları affetmem ve onlarla barışmam gerektiğiyle ilgili olduğunu fark ettim" diyen Madonna, 'En büyük düşmanlarından' birinin, iş sorunları yüzünden küstüğü kardeşi Christopher olduğunu itiraf etti.

        Kardeşinin 2008'de 'Life With My Sister Madonna' adlı kitabını yayınlamasıyla aralarındaki 'Kan davasının' derinleştiğini söyleyen Madonna, bir yıl önce hayatını kaybeden Christopher'a karşı duyduğu kızgınlığın üstesinden gelmenin zor olduğunu anlattı. Ünlü şarkıcı, "En büyük düşmanınız olarak gördüğünüz insanları bile affetmenin bir yolunu bulmak önemlidir. Sizi en çok yaralayan insanlar, en çok sevdiğiniz insanlardır" ifadesini kullandı.

        #Madonna
        #koma
        #hastalık
