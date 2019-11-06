UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Real Madrid'le ya tamam ya devam maçına çıkıyor. Santiago Bernabeu'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele öncesinde de Madrid'de büyük coşku yaşanıyor. Birçok Galatasaray taraftarı hem Türkiye'den hem de Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden Madrid'e akın etmiş durumda.

Habertürk muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel, Madrid'de bulunan Galatasaray taraftarıyla bir araya gelirken son durumu aktarıyor. Birçok taraftar zorlu mücadelede sarı-kırmızılıların Madrid'den zaferle döneceğini düşünürken ortak kanı "Galatasaray ve Fatih Terim'in olduğu yerde umut vardır" yönünde!

DEVLER LİGİ İÇİN PUAN YA DA PUANLAR GEREKİYOR!

Aslan'ın Devler Ligi'nde yoluna devam etmek için zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmesi gerekiyor. Aksi halde sarı-kırmızılılar, kalan maçlarında Avrupa Ligi bileti için sahaya çıkacak.

İKİ ESKİK BULUNUYOR

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı dışında eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Fatih Terim'in sahaya sürmeyi düşündüğü 11 şöyle:

Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina (Seri) Nzonzi, Belhanda, Babel, Andone