Maduro'nun ziyareti sonrası Miami'de Nusret protestosu!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Çin ziyaretinin ardından ülkesine dönerken aktarma yaptığı İstanbul'da Nusr-Et'te yemek yemesi tartışma yaratmıştı.

Restoranın sahibi olan Nusret Gökçe ile fotoğraf ve videoları sosyal medyada yayılan Maduro, ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da muhalefetin tepkisini çekmişti.

Tepkilerden nasibini alan bir diğer isim Nusret Gökçe oldu. Yüzlerce Venezuelalı, Nusr-Et'in ABD'nin Miami kentinde bulunan şubesinin önünde toplanarak gösteri düzenledi.

Restoranın önünde toplanan Venezuelalılar, "Cahil şef, bir düzenbazı destekledin" sloganları attı. Göstericilerin restorana giren kişilere de tepki gösterdikleri belirtildi.

Florida Senatörü Marco Rubio, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Miami'deki Nusr-Et'in adres ve telefon bilgilerini paylaşmıştı. Rubio, "Nusret gibiler, Maduro gibi diktatörleri beslerken, diğerleri Maduro rejiminin aç bıraktığı masum çocukları beslemeye yardım ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

— Carlos Frías (@Carlos_Frias) September 19, 2018

MADURO: BANA 'SULTAN MADURO' DİYORLAR

Öte yandan tartışma yaratan Nusr-Et ziyaretiyle ilgili konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Orada bana Sultan Maduro dediler" ifadelerini kullandı.

Nusret Gökçe'nin sosyal medyada fenomen olan tuzlama hareketini taklit eden Maduro, "Orada yeni bir teknik öğrendim" ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın dünyanın her yerinde dostları olduğunu söyleyen Maduro, "Neredeyse birbirimize yüz kere sarıldık. Bana bir müze ziyaretimde eşlik etti. Bir sultan tahtına bile oturdum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ