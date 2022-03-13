'Magazin Pazarı'nda bu hafta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta Gülşen, Şeyma Subaşı, Mahsun Kırmızıgül ve Tuğba Özay var...

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    Sahne kıyafetleriyle uzun süredir konuşulan Gülşen, bu hafta yine adından çok söz ettirdi. Gülşen, yeni şarkısı 'Lolipop'u dinleyicileriyle buluşturdu. Ancak ünlü popçunun şarkısından çok klibi gündem oldu.

    Haftanın polemiği ise Mahsun Kırmızıgül ile Özcan Deniz arasında yaşandı. Kırmızıgül, başrolünü Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı 'Bergen' filminde, ünlü oyuncunun Bergen'in şarkılarını seslendirmesini eleştirdi. Kırmızıgül'e Özcan Deniz'den yanıt geldi.

    Şeyma Subaşı ise, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!' diyen sevgilisinden ayrıldı.

    Manken Tuğba Özay'ın 'Sil Baştan' performansı ise olay oldu. Özay, sosyal medyanın dline düştü.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    Bu haftanın en çok konuşulan ismi Gülşen idi. Konserinde yakın dostu Tolga Sezgin’in kucağına oturması ve yeni şarkısı ‘Lolipop’un klibindeki iddialı sahneleri de magazin gündemini meşgul etti.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    ESİN ÖVET: Farkında mısınız çok her konuşmamızda, her yazımızda, her mevzumuzda Gülşen var.  Sahnesi, kıyafetleri, klibi, yaptığı dansları konuşuyoruz. Ki yaptığı işin mevzu da bu değil mi zaten. Yaptığı iş bunu gerektiriyor. O ev kadını değil ki. Ya da bir bankada çalışmıyor. Görsele hitap ediyor. Ki Gülşen’in yaptığı işte kendinden konuşturuyorsan, yaptığın işten konuşturuyorsan başarılısın demektir. Ki Gülşen sektöre ilk girdiği günden bu yana kendinden konuşturmayı başarıyor. Tamam işte işin sırrı da burada. Yeni Gülşen her nesli, her dönemi, her yeniliği takip ediyor. Diğer mevzu kucak dansına gelecek olursak. Bu Bergen’in eşi için “Ahlaksız kadını öldürmüş” diye nara atanlar Gülşen’in kocasına seslenip “Sen nasıl kocasın” diyor. Öyle ne dediğini bilmeyen, düşünemeyen bir kesim var ki, Allah onlardan korusun bizi. Gülşen’in başına bir şey gelse göbek atacaklar. Reziller.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    KADİR KAYMAKÇI: Gülşen’in yeni şarkısı benim tarzım değil! Dinler miyim dinlemem... Doğrusu Gülşen’den daha sağlam bir şarkı beklerdim. Klibi ise cesur bir meydan okuma... Keşke bu meydan okumaya yakışır nitelikte bir klip olsaymış. Biraz her şeyi dolduralım gibi olmuş geldi bana. Ama yine de bu şarkı ve klip ileride yazılacak bir Türk Pop Müzik Tarihi kitabında önemli bir başlık olacaktır. 
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    MEHMET ÇALIŞKAN: Gülşen, programı sırasında Tolga Sezgin’in kucağa oturma hareketine eşi Ozan Çolakoğlu’nun bir tepki gösterip göstermediği sorusuna “Ne tepkisi? Ben konser veriyorum” dedi. Benim bildiğim ve bu yaşıma kadar gördüğüm şuydu; şarkıcılar konserlerde şarkı söyler, arada şakalar, bazı zamanlarda da gündemdeki konulara yorum yapar. Meğerse bu zamana kadar konser formatını yanlış biliyormuşum. Meğerse bu zamana kadar gördüklerim konser değil, tanımlanamayan bir sahne faaliyetiymiş. Gerek Gülşen’in programlarından gerekse yeni şarkısından - klibinden anladığım şu; müzik ne Gülşen’in ne de kendisini ‘dinleyenler’in umurunda. Müzik bahane, Gülşen şahane…
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    AYTEKİN TEKER: Tarkan'ın 'Geççek'inden sonra bu da olmadı. Gülşen'in şarkısı ve klibi bana Kerimcan Durmaz'ın 'Peşimde'yi hatırlattı. Rengarenk bir klip ve kötü şarkı. Yeni nesile hitap edebilir belki ama Gülşen'in eski şarkılarının yanına tabii ki yaklaşamaz. Sanırım pek çok eski şarkıyı aramaya devam edeceğiz.

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    Haftanın polemiği ise Mahsun Kırmızıgül ile Özcan Deniz arasında yaşandı. Kırmızıgül, başrolünü Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı ve 1.663.113 kişi tarafından izlenerek büyük ilgi gören 'Bergen' filminde ünlü oyuncunun Bergen'in şarkılarını seslendirmesini eleştirdi. "Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" diyen Kırmızıgül'e ilk cevap Özcan Deniz'den geldi. Deniz, meslektaşına "İzlediğimiz bir hikaye, konser değil. Yeşilçam dönemi kapandı. Artık oyuncuyu başkasının seslendirmesi bile ayıp" sözleriyle karşılık verdi.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    ESİN ÖVET: Özcan Deniz haklı. Yeşilçam dönemi kapandı. 'Bergen' filminde haftalardır süren stüdyo çalışması yapılmış. Ve Farah Zeynep Abdullah defalarca çalışmış. Ki zaten kimsenin Bergen gibi okumak gibi bir iddiası olmadı. Ki Farah’ın “Bergen’den daha iyi okudum” gibi bir durumu yok. Müslüm Gülses filminde de Timuçin Esen harika seslendirmişti şarkıları. Bergen’de de Müslüm filminde aldığım hissi aldım. Eğer diğeri olsaydı sevimsiz olurdu. Beklentilerin bir tık üzerine çıkması yetiyor daha gerçek oluyor ki, Farah beklentinin çok çok üstünde bir performans sergilemiş. Mahsun gereksiz bir açıklama yapmış.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    KADİR KAYMAKÇI: Bu tartışma birkaç yıl önce Queen grubunun solisti Freddie Mercury’nin hayatını anlatan ‘Bohemian Rhapsody’ filmi vizyona girdiğinde de yapılmıştı. Filmde Mercury’i canlandıran Rami Malek, şarkıları seslendirmemesine rağmen o rolüyle Oscar aldı. Yani bir şarkıcıyı canlandıran oyuncu illa da şarkıları kendisi seslendirecek diye bir şey yok. Elton John’un hayatını anlatan Rocketman’da ise Taron Egarton şarkıları kendisi seslendirmişti. Bu yönetmen ve oyuncunun ortak kararıdır bence. Eğer oyuncu şarkıları seslendirebileceğine inanıyorsa seslendirir yoksa seslendirmez başka bir çözüm bulunur. Sonuç iyi olursa oyuncu alkışlanır olmazsa eleştirilir. Kimse Rami Malek’i Queen şarkılarını seslendirmedi diye ayıplamadı, hatta adam Oscar aldı! Ya da Tarin Egarton’a “olmamış ya” demedi kimse hatta Elton John adamla düet yaptı! Neyi tartışıyoruz anlamadım ;) 
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    MEHMET ÇALIŞKAN: Şarkıcıların biyografik filmlerinde şarkıları kimin seslendirdiği zaten biliniyor. Mahsun Kırmızıgül’ün “Oyuncu kendi sesiyle şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" ifadesini anlayamadım. Özcan Deniz’in görüşüne katılıyorum ama Mahsun Kırmızıgül’e inat olsun diye paylaşımda bulunduğunu düşünüyorum. Konunun özüne gelince; oyuncular, aynı zamanda ses eğitimi de alıyorlar. “Oyuncular şarkı söylemesin” demek ayrımcılık olur. Yetenek varsa ve yeterince çalışırlarsa filmlerde şarkı söylüyorlar, müzikallerde rol alıyorlar. Benim için 'Bergen’in en etkileyici yanı Farah Zeynep Abdullah’ın şarkıları yeterince iyi seslendirmesiydi. Ayrıca Abdullah için ne ölçüde kullanıldığını bilmiyorum ama ses teknolojisi son derece ileri seviyede. Ayrıca filmde şarkıları Bergen’in sesinden dinlemek biraz belgesele dönüşür ki o ayrı bir yapım türü.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    AYTEKİN TEKER: Mahsun Kırmızıgül’ün “Oyuncu kendi sesiyle şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" ifadesine ben de anlam veremedim. Zaten ortaya konulan şey şarkıdan ziyade hikaye ve oyunculuk. Ki ben Farah'ın performansını kötü de bulmadım.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    Şeyma Subaşı sevgilisinden yine ayrıldı. Subaşı, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldı. Subaşı, konuyla ilgili, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    ESİN ÖVET: “Son kararı mı?” Acaba? Maşallah birkaç kere ayrıldılar. Oysa ki, şöyle bir açıklamasını hatırlıyorum Şeyma’nın “Öyle bir düğün yapacak ki, Meedo, bütün dünya bu düğünü konuşacak!” Ne diyelim hayırlısı olsun da, zaten kış gününde İstanbul’a gelmesi hayra alamet değildi. Ama üşüyecek biraz ona üzülüyorum. Malum memleket soğuk bu ara. Ne diyelim hayırlısı olsun.

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    KADİR KAYMAKÇI: Şimdi ben bu satırları yazdığım sırada Şeyma sevgilisiyle yeniden barışmış olabilir mi olabilir! Ne bileyim dev bir tektaşla Instagram’a story koymuş olabilir mi olabilir! Şeyma’nın ayrılığıyla ilgili yorum yapmak için biraz beklemek en iyisi... Yazdığımızın mürekkebi kurumadan ilişki durumuna güncelleme geliyor çünkü.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    MEHMET ÇALIŞKAN: Şeyma Subaşı'na sormak istiyorum, “kendinizi sürekli bu şekilde göstermeye çabalamaktan bıkmadınız mı?” Başka sorum yok…
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    AYTEKİN TEKER: Şeyma'nın ayrılıp-barışmaları artık haber değerini kaybetti. Yakın zamanda 'Meedo' bir özel bir uçakla İstanbul'a gelip Şeyma'yı yeniden Ibiza'ya götürüp barışırsa kim şaşırır, kimse! Buraya yazıyorum barışırlar!
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa'da sahne alan Tuğba Özay, Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' adlı şarkısını seslendirdi. Özay'ın performansını sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Abla lütfen sil baştan başlama." diye yorumlarda bulundu.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    ESİN ÖVET: Tuğba Özay’ın yorumuna yorumsuz olabilir miyim? Tüm o dinlediğim anı silmek ve en başa dönmek istiyorum izninizle.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    KADİR KAYMAKÇI: Sevgili Tuğba Özay, ‘sil baştan başlamak gerek bazen’ sen de ‘Sil Baştan’ı bir daha söylemeyerek müzik kariyerine sil baştan başlayabilirsin. Herkes her şarkıyı söyleyecek diye bir şey yok. Bir yerlerde senin de söyleyebileceğin şarkılar vardır mutlaka. Kimlerin şarkıcı olduğunu düşünürsek, kesin bir şarkı bulacaksındır...
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    MEHMET ÇALIŞKAN: Tuğba Özay’ın bir şarkıcı kıvamında şarkı söylemesini, hele hele ‘Sil Baştan’ı Şebnem Ferah gibi seslendirmesini beklemek, Kaf Dağı’nda Anka kuşu aramaya benzer. Olmayacak olanı olacakmış gibi düşünüp Tuğba Özay ile alay edilmesine bir anlam veremedim. Alay edenlere sormak istiyorum, “ne bekliyordunuz ki?” Tuğba Özay’a da şunu sormak istiyorum, “özgüvenle haddini bilme arasındaki o çok ince çizgiyi görmedin mi?”
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Gülşen, Şeyma Subaşı, Farah Zeynep

    AYTEKİN TEKER: Öncelikle Tuğba Özay'a teşekkür etmek istiyorum; Kendine has performansıyla Şebnem Ferah'ın ve böyle güzel bir şarkının değerini hatırlattı! 'Tuğba Özay şarkı söylemesin' demiyorum ama repertuarını düzenlerken kendisi için özenli davranmalı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.