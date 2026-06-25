100 yıllık öykünün belgeseli: İlelebet Gazi
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve Türk yarışçılığının zirvesi olan Gazi Koşusu, belgesel ile ölümsüzleşti. 'İlelebet Gazi' belgeseli, 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen efsane yarışı, Yönetmen Vakkas Aksu'nun gözünden hafızalara kazıyor
Türkiye'nin en köklü spor organizasyonu olan Gazi Koşusu, "dalya" demeye hazırlanıyor. Türk at yarışçılığının derbisi kabul edilen koşu, 100 yıla yaklaşan geçmişiyle dünyanın da en prestijli yarış organizasyonları arasında yer alıyor. Türkiye'de kesintisiz olarak 100 yıl boyunca devam eden başka hiçbir yarış organizasyonunun bulunmaması, bu tarihi koşunun küresel ölçekteki eşsiz yerini ve önemini bir kez daha kanıtlıyor.
BİR TARİH ANLATISI
Yönetmen Vakkas Aksu, Gazi Koşusu'nun 100'ncü yılına özel olarak 'İlelebet Gazi' isimli bir belgesel çekti. Konsept ve içerik danışmanlığını Hakan Cantınaz'ın, görüntü yönetmenliğini Mustafa Gözüm'ün, kurgusunu ise Melik Külekçi'nin üstlendiği belgesel, yalnızca bir at yarışının hikâyesini değil; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından günümüze toplumsal hafızayı, büyüyen Türkiye'yi ve kuşaklar boyunca aktarılan köklü bir geleneği filme alıyor.
CUMHURİYETİN YAŞAYAN TANIKLARI
Henüz Soyadı Kanunu çıkmamışken, 1927 yılında Gazi Mustafa Kemal'in himayesinde başlatılan Gazi Koşusu'nu mercek altına alan 'İlelebet Gazi', yüz yıllık büyülü yolculuğu; kazanan atların, şampiyon jokeylerin ve yarış tutkunlarının ötesine taşıyarak, Cumhuriyet'in yaşayan tanıkları üzerinden yeniden okuyor.
BELGESELDE KİMLER VAR?
Belgeselde; İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy, ilk Gazi Koşusu'nu 1927 yılında Neriman isimli atıyla kazanan Ali Muhittin Hacıbekir'in torunu Hacıbekir Ailesi'nden Nazlı İmre yer alıyor.
HERKESİN GAZİ'Sİ
Gazi Koşusu rekorunu hâlâ elinde bulunduran efsane yarış atı Bold Pilot'un sahibi Atman Ailesi'nden Lale Atman başta olmak üzere şampiyon jokeyler ve Gazi Koşusu'nun farklı dönemlerine tanıklık eden birçok önemli isim belgesele renk katıyor. Antropolog Ozan Torun; Grand Ekinoks ile Gazi Koşusu’nu kazanmış ve TJK Başkanlığı da yapmış olan Yasin Kadri Ekinci; bu önemli koşuyu toplamda sekiz, arka arkaya ise yedi kez kazanarak tarihe geçen jokey Ahmet Çelik; şampiyon jokey Selim Kaya ve "İmparator" lakaplı efsane jokey Süleyman Akdı da anlatımlarıyla yapımdaki yerini alıyor. Ayrıca modacı Arzu Kaprol ve at sahibi oyuncu Emre Karayel de kendi perspektiflerinden Gazi'yi anlatıyor.
İlk gösterimi 22 Haziran 2026 Pazartesi günü 22.00'de Tay TV'de gerçekleşecek olan belgeselin tekrar yayınları ise 23 Haziran Salı 10.00, 24 Haziran Çarşamba 10.00, 26 Haziran Cuma 09.00, 27 Haziran Cumartesi 09.30 ve 28 Haziran Pazar 09.30'da olacak.