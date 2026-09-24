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        Haberler Magazin '2 Aile Arasında' hesaplar yeniden açılıyor

        '2 Aile Arasında' hesaplar yeniden açılıyor

        İlk filmde İstanbul'a gelişleriyle unutulmaz bir düğün telaşının fitilini ateşleyen Haşmet ve ailesi geri döndü. '2 Aile Arasında'da Adana cephesi yeniden devreye girerken, geçmişten kalan meseleler, yeni hesaplar ve iki aileyi yeniden karşı karşıya getirecek gelişmeler kahkaha dolu yeni bir karmaşanın habercisi oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        '2 Aile Arasında' hesaplar yeniden açılıyor

        BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği '2 Aile Arasında', ilk filmden hafızalara kazınan Adanalı Kurt ailesini yeniden İstanbul'a taşıyor.

        Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Haşmet bu kez de ailesini topluyor ve işleri yoluna koymak için kolları sıvıyor. Ancak Haşmet'in barış planı, iki ailenin yıllardır değişmeyen dinamikleriyle karşılaşınca işler yine planlandığı gibi gitmiyor.

        Üstelik Haşmet yalnız değil. Devrim Yakut'un canlandırdığı 'Mükerrem' başta olmak üzere Adana tarafının tanıdık yüzleri de geri dönüyor. Eski kırgınlıkların hâlâ yerli yerinde olduğu iki aile yeniden aynı hikâyenin içine girerken, Fiko kendisini bir kez daha hiç istemediği bir aile meselesinin tam ortasında buluyor.

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        Filmin oyuncu kadrosunda; Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik, Yavuz Günal yer alıyor.

        Adanalılar geri döndüyse, Fiko için huzur yine uzak demektir. '2 Aile Arasında', 4 Aralık 2026'da gösterime girecek.

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        #2 Aile Arasında
        #film
        #sinema filmi
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