27'nci 'Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri' sahiplerini buldu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşaklarını 27'nci kez aynı sahnede buluşturan HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Yılın başarılı oyuncularının ödüllendirildiği gecede özel ödüller sahiplerine verilirken, bu yıl aramızdan ayrılan ustalar da alkışlarla anıldı.

Yekta Kopan'ın sunuculuğunu üstlendiği törende, Sadri Alışık Ödülleri'nin gelenekselleşen müzik performansı bölümü bu yıl da Zuhal Olcay ile devam etti.

Zuhal Olcay

Sadri Alışık Ödülleri'nin 27 yıllık geleneğinin merkezinde yer alan vefa duygusu, gecenin en özel anlarından birine de taşındı. Türk tiyatro ve sinemasına emekleri, unutulmaz rolleri ve sahneye kattıkları değerle iz bırakan, Serhat Kılıç, Gülsen Tuncer, Haldun Dormen, Kadir İnanır ve Zihni Göktay başta olmak üzere bu yıl aramızdan ayrılan tüm değerli isimler gecede saygı ve özlemle anıldı.

Gecenin en duygusal anlarından biri ise Zihni Göktay anısına yaşandı. Türk tiyatrosunun hafızasında özel bir yere sahip olan usta sanatçı, yıllar önce Sadri Alışık Ödülleri'nde yer aldığı sahnedeki görüntüleriyle bir kez daha izleyicilerle buluştu. Göktay'ın sahne görüntülerinin ardından 'Lüküs Hayat' şarkısıyla kazananlar ellerinde ödülleriyle bir kez daha sahneye çıktı.

KEREM ALIŞIK: VEFA AİLEMİZİN ANA YURDUDUR

27 yıl önce usta oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık'ın anısını yaşatmak amacıyla başlayan ödül töreninde, Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, konuşmasında bu yıl kaybettiğimiz sanatçıları da andı.

Alışık, "Ne garip değil mi? Sevgili Serhat Kılıç ve Gülsen Tuncer Abla ile geçen sene bu sahneden 'Görüşürüz' diye ayrılmıştık. 'Gör' kısmı gitti, şimdi biz sadece 'üşürüz'de kaldık… Sevdiklerimiz gözlerini kapadığında biz üşüyoruz. Onlar gidiyorlar da biz onlardan gidemiyoruz işte. Kalbimize gittiklerini söyleyemiyoruz; kalbimiz bizi hala onlarla biliyor. Öyle de bilsin zaten, çünkü öyle…" dedi.

Kerem Alışık

Ödüllerin doğuşunu da anlatan Alışık, sözlerini şöyle sürdürdü: HDI Sadri Alışık Ödülleri, babamız uzaklara gittikten sonra ana oğul kanayan iki yüreğin acısından doğdu. İlkini düzenlediğimizde 27 yıl aralıksız bu törenleri gerçekleştirebileceğimizi düşünmek bir asır kadar uzaktı bana. Bugün anlıyorum ki meğer bir an kadar yakınmış. Hatırlamak bir buluşma biçimidir. Her sene hem meslektaşlarımızla hem siz sanatsever dostlarımızla buluşmaktan, değerli adaylarımızın sevinçlerine ve heyecanlarına aracılık etmekten, eski kuşak ile yeni kuşağı bir araya getirmekten ve giden, kalan tüm ustalarımızı anıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Vefa ailemizin ana yurdudur. Bu sıcak, sahici, samimi tören bir hasretin, bir vefanın, bir saygı duruşunun ürünüdür. Ve sizlerle anlamlıdır.

Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görüldüğünü belirten oyucu Salih Güney, Sadri Alışık adına verilen ödülün kendisinde farklı bir anlam taşıdığını söyledi. Güney, "100'ün üzerinde ödülüm var. Her ödül benim için çok değerli ve onur verici. Ancak bu ödül beni yaklaşık 60 yıl öncesine, meslek hayatıma profesyonel olarak başladığım yıllara götürüyor. Bu yüzden benim için çok duygusal ve manevi değeri yüksek bir ödül" dedi.

Sadri Alışık ile iki filmde birlikte çalışma fırsatı bulduğunu anlatan Güney, merhum sanatçıyı şu sözlerle andı: Sadri Ağabey ile iki film çekme şansım oldu. Çok doğal bir oyuncuydu. Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsaneye dönüşmesindeki en önemli isimlerden biridir. Adeta Türk sinemasının mihenk taşıdır. Çok eğlenceyi severdi, çevresindekileri de eğlendirdi.

Salih Güney

Yeşilçam döneminin atmosferini de anlatan Salih Güney, o yılların İstanbul'unu özlemle yad ederek "1960'ların sonlarından 1980'lere kadar olan dönem gerçekten muhteşemdi. Gazinolar, müzikaller, restoranlar, gece kulüpleri... İstanbul tam anlamıyla bir sanat merkeziydi. Avrupa'dan insanlar Türkiye'ye gelirdi. Çok özel yıllardı" ifadelerini kullandı.

Son dönemde hayatını kaybeden sanatçılarla ilgili soruları da yanıtlayan Güney, insanların yaşamın geçiciliğini unutmaması gerektiğini vurguladı. Oyuncu, "Hepimiz gideceğiz, hepimiz faniyiz. İnsanların bunu unutmaması gerekiyor. Hayatın içinde çok büyük hırslar var ama sonuçta hepimiz aynı sona gidiyoruz. Vefat eden tüm sanatçılarımıza Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun" dedi.

"KENDİMİ BİRAZ EV SAHİBİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Sadri Alışık Kültür Merkezi ile uzun yıllardır yakın bir bağının olduğunu belirten oyuncu Dilan Çiçek Deniz de geceye dair heyecanını şu sözlerle dile getirdi: Sadri Alışık Kültür Merkezi ekibiyle beşinci yılım. Bizi beş yıl önce bir araya getiren güzel bir yolculuk oldu. O yüzden bu gecede kendimi biraz ev sahibi gibi hissediyorum. Bunun heyecanı gerçekten başka oluyor.

Kısa bir süre önce saçlarını kısacık kestiren Deniz, imaj değişikliğinin nedenini ise şu sözlerle açıkladı: Hazırlığım aslında bugün çok hızlı sürdü. Artık bu konuda kendimi aşıyorum. Saçlarımdaki değişiklik ise tamamen bir değişim döneminden kaynaklanıyor. Hep derler ya, eski enerjiler kalırmış diye. Biraz onları geride bırakmak istedim. Ama saçlarım çok hızlı uzadı, tekrar kestirsem mi bilmiyorum.

Dilan Çiçek Deniz

"MUTLULUKTAN KİLO ALDIM"

Bir süredir şarkıcı Birkan Nasuhoğlu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, ilişkisinin yolunda gittiğini belirterek esprili bir açıklama yaptı. Oyuncu, "Genelde insanlar üzülünce kilo verir derler ama benim biraz tam tersi oldu. Mutluluktan kilo aldım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yapımcılık çalışmalarına ağırlık verdiğini söyleyen Dilan Çiçek Deniz, iki kısa filmin ardından şimdi ilk uzun metraj projesi için hazırlık yaptığını açıkladı. Deniz, "Beş yıldır tiyatro yapıyorum. Bunun yanında yapımcılığa da devam ediyorum. Yapımcısı olduğum iki kısa film çok güzel ödüller aldı. Şimdi ise inşallah seneye ilk uzun metraj filmi çekeceğim. Şu sıralar onun hazırlıklarıyla ilgileniyorum" diye konuştu.

Yeni projesinde yalnızca yapımcı olarak değil, oyuncu olarak da yer alma ihtimalinin bulunduğunu söyleyen Deniz, "Daha önce yapımcısı olduğum iki kısa filmde kamera önüne geçmemiştim. Ancak bu kez küçük de olsa bir rolle filmde yer alabilirim" dedi.

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde kırmızı halıda görüntülenen Alina Boz ve Umut Evirgen, samimi açıklamalarda bulundu. İlk kez Sadri Alışık Ödül Töreni'ne katıldığını belirten Boz, aday olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Genç oyuncu, duygularını "Benim için çok gurur verici bir gece. Uzun zamandır bu kadar çok sevdiğimiz sanatçıyı bir arada görmemiştim. Etrafıma bakmaktan gözlerimi size odaklayamıyorum" sözleriyle ifade etti.

Alina Boz ve Umut Evirgen

"ALİNA'DAN DAHA HEYECANLIYIM"

Gecede eşine destek veren Umut Evirgen ise Alina Boz'un adaylığıyla gurur duyduğunu belirterek, "İlk oyunu da çok heyecanlanmıştım ama ödül törenine gelince Alina'dan daha heyecanlı oldum. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yönetmenlik çalışmalarına da değinen Evirgen, yeni bir uzun metraj film projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Umut Evirgen, "Uzun metraj senaryo yazdım. Şu an ön hazırlık aşamasındayız. İnşallah sonbaharın sonuna doğru çekimlere başlayacağız" dedi.

"KIZIMIZ İÇİN ÇOK DİKKATLİYİM"

Son dönemde sosyal medyada fiziksel görünümüyle ilgili yapılan yorumlara da değinen Evirgen, baba olmaya hazırlandıklarını belirterek yaşam tarzında değişiklik yaptığını anlattı. "Bebek haberinden beri kızımız için çok dikkatliyim. Yediğime içtiğime özen gösteriyorum. Erken yatıp erken kalkıyoruz. Sağlıklı besleniyoruz" diyen Evirgen, görünümündeki değişimin sadece kilo vermekten kaynaklanmadığını, daha enerjik ve mutlu hissettiğini söyledi.

Çift, bebeklerinin ismiyle ilgili sorulara ise temkinli yaklaştı. Alina Boz, "Daha çok vaktimiz var. Son ana kadar düşünürüz. İçimize sinen isim ne olursa son günlerde belli olur" derken, Evirgen de isim konusunda henüz kesin bir karar vermediklerini ifade etti.

Gecede yer alan Perihan Savaş da duygu dolu açıklamalarda bulundu. Savaş, gecenin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirtti. Sadri Alışık Ödülleri'ne ilk kez katıldığını söyleyen Perihan Savaş, "Bu gece benim için gerçekten çok özel. Aslında ilk kez katılıyorum. Bugüne kadar hep çalıştığım için katılamamıştım. Gerek Sadri Ağabey'in gerekse Çolpan Abla'nın adına düzenlenen bu anlamlı gecede bulunmak benim için büyük mutluluk" dedi.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan ile olan anılarını da paylaşan Perihan Savaş, yıllar öncesine uzanan duygusal bir hatırasını anlattı. Savaş, "Sadri Ağabey ile çok sık görüşürdük. Çolpan Abla'yla da birlikte çalıştık. Onu en son yurt dışına ameliyat olmaya giderken, Yılmaz Bey ile birlikte havaalanından uğurlamıştık. O an hâlâ gözümün önündedir" ifadelerini kullandı.

Savaş Zafer ve Perihan Savaş

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde eşi Elçin Uzun ile birlikte görüntülenen Şoray Uzun, ödül törenine ilk kez katıldığını söyledi. Uzun, "27 yıldır emek harcayan herkese selam olsun. Sadri babamızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Daha önce işlerim nedeniyle katılamamıştım. İlk kez burada bulunuyorum ve bunun heyecanını yaşıyorum" dedi.

Ödül töreninin sanat dünyası için büyük önem taşıdığını belirten Uzun, "Ödül kazanan tüm meslektaşlarıma hayırlı uğurlu olsun. Bu ödül çok önemli bir kilometre taşı. Meslek hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Elçin Uzun ise "Sadri Alışık Tiyatro Kursları'nın ailemizde ayrı bir yeri var. Evden iki kursiyer bu kurslara gitti. Bu yüzden bizim için daha anlamlı bir gece. Ayrıca biz 28 yıllık evliyiz. Sadri Alışık Ödülleri ise 27 yaşında. Kısmet bugüneymiş" dedi.

Elçin Uzun ve Şoray Uzun

"SERHAT KILIÇ ÇOK ERKEN BİR KAYIP OLDU"

Yakın zamanda hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç hakkında da konuşan Uzun, "Çok genç bir kayıp oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. 'Seksenler' ekibinden kaybettiğimiz sekizinci kıymetli arkadaşımızdı. Kaybedince insan ne kadar sevdiğini daha iyi anlıyor. Bazen onu arayacak mışım gibi hissediyorum. Alışmak zaman alıyor" dedi.

Taziye mesajlarında kullanılan ifadelerle ilgili soruya da yanıt veren oyuncu, "Acının kategorize edilmesi doğru değil. Herkes acısını farklı şekilde ifade eder. Önemli olan kaybettiğimiz insanları güzel anmak. Tüm kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hande Doğandemir de özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Eski sevgilisi Emre İzer ile yeniden bir araya gelen ve geçtiğimiz yıl evlenme teklifi alan Hande Doğandemir, "Düğün tarihi belli mi?" sorusuna "Doğru zamanı bekliyoruz" yanıtını verdi.

Hande Doğandemir

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu da geceye bir süredir aşk yaşadığı Zeynep Artukmaç ile katıldı. Törenle ilgili heyecanlarını dile getiren Yazıcıoğlu, yeni proje sorusuna "Seneye haziranda çalışmaya başlayacağız onu bekliyorum. Zeynep'in işi devam ediyor" dedi.

Zeynep Artukmaç ve Mert Yazıcıoğlu

Leyla Tanlar ve Burak Dakak çifti de geceye katılan isimler arasındaydı. Leyla Tanlar, "Çok güzel bir tören, iki yıl önce de Burak için buradaydık. Oyuncu arkadaşlarımızla burada heyecanlıyız" dedi. Burak Dakak ise "İki yıl önce ben ödül almıştım bugün de arkadaşlarımıza destek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Leyla Tanlar ve Burak Dakak

Burak Dakak ile 2023 yılında nişanlanan Leyla Tanlar, evlilik sorusuna ise "Bununla ilgili pek bir şey söylemeyeyim" sözleriyle karşılık verdi.

SİNEMA ÖDÜLLERİ:

Sinema Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar

Sinema Seçici Kurulu: Biket İlhan, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fadik Sevin Atasoy, Tülay Günal, Vecdi Sayar

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Levent Can - Adile

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Naz Göktan - Kurtuluş

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Caner Cindoruk - Kurtuluş

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Leyla Tanlar - Erken Kış

Komedi ya da Kara Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Bedir Bedir - Perde

Komedi ya da Kara Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Bilge Şen - Parçalı Yıllar

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Komedi ya da Kara Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Alper Kul - Cam Sehpa

Komedi ya da Kara Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Tülin Özen - Perde

ÖZEL ÖDÜLLER:

Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü

Merve Asya Özgür - O da Bir Şey Mi

Seçici Kurul Özel Ödülü

Özgü Namal - Sarı Zarflar

Tansu Biçer - Sarı Zarflar

Onur Ödülü

Suzan Avcı

Salih Güney

TİYATRO ÖDÜLLERİ:

Tiyatro Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur

Tiyatro Seçici Kurul Üyeleri: Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Erkul Yazgan, Özlem Saraç, Refika Sezik, Şencan Güleryüz, Tijen Savaşkan

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Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Barkın Sarp - En Sevdiğinden Başla

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Ceren Narinoğlu - Sadakat

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Ali Haydar Çataltepe - Tırtıl GPT 148

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Ayda Aksel - Palamut Zamanı

Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Berk Yaygın - Jan Dark'ın Öteki Ölümü

Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Ayşegül Erkutay - Büyük Romulus

Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

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Fatih Koyunoğlu - Şebbaz - Tiyatro Hayali

Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Pelin Albay - Jan Dark'ın Öteki Ölümü

ÖZEL ÖDÜLLER:

Seçici Kurul Tek Kişilik Performans Ödülü

Gül Doğa Selvi - Aşağıdaki Pencere

Onur Ünsal - Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

HDI Sigorta Ödülü

Monologlar Müzesi

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü

Suna Keskin

Onur Ödülü

Yıldız Kültür