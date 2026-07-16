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        Haberler Magazin Alp Korkmaz'dan aşk sorusuna tepki: Ne alaka?

        Alp Korkmaz'dan aşk sorusuna tepki: Ne alaka?

        Bağdat Caddesi'nde yanındaki kadın arkadaşıyla takside görüntülenen oyuncu Alp Korkmaz, muhabirlerin aşk sorularına "Ne alaka ya?" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        Aşk sorusu kızdırdı

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Alp Korkmaz, Bağdat Caddesi'nde bir kadın ile bindiği takside objektiflere yansıdı.

        Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, muhabirlerin "Hanımefendi kız arkadaşınız mı? Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna "Ne alaka ya?" diyerek tepki gösterdi.

        Ardından yeşil ışığın yanmasıyla Korkmaz'ın ve kız arkadaşının içinde bulunduğu taksi yola devam etti.

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