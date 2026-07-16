Alp Korkmaz'dan aşk sorusuna tepki: Ne alaka?

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Alp Korkmaz, Bağdat Caddesi'nde bir kadın ile bindiği takside objektiflere yansıdı.

Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, muhabirlerin "Hanımefendi kız arkadaşınız mı? Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna "Ne alaka ya?" diyerek tepki gösterdi.

Ardından yeşil ışığın yanmasıyla Korkmaz'ın ve kız arkadaşının içinde bulunduğu taksi yola devam etti.