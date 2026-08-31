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        Haberler Magazin Armani’nin patronu Pantaleo Dell’Orco, Bodrum'a geldi

        Armani’nin patronu Pantaleo Dell’Orco, Bodrum'a geldi

        Dünyaca ünlü moda devi Giorgio Armani'nin uzun yıllar sağ kolu olarak bilinen Leo dell'Orco, tatil için Bodrum'u tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Armani'nin patronu, Bodrum'a geldi

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 4 Eylül 2025'te hayatını kaybeden İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell'Orco, Türkiye'ye geldi.

        Armani’nin beş ana mirasçısından biri olan Leo dell'Orco, Bodrum'da görüntülendi.

        Giorgio Armani’nin hayattayken kullandığı 65 metre uzunluğundaki süper lüks motoryat Main, Türkbükü açıklarına demirledi. Yaklaşık 65 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen lüks yat, Bodrum koylarında dikkat çekti.

        Leo dell'Orco, beraberindeki arkadaş grubuyla bir mekândan ayrılırken görüntülendi.

        Giorgio Armani

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        #Giorgio Armani
        #Pantaleo Dell’Orco
        #BODRUM
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