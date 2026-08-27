Aslıhan Karalar: Evimi yavaş yavaş yerleştirebildim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 2017 Best Model of Turkey birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, Bebek'teki bir mekana girerken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karalar, "Arkadaşlarımızla kız kıza beraber yemeğe çıktık. Biraz sohbet ederiz diye" ifadelerini kullandı.

Karalar, yaz tatiliyle ilgili sorulara ise "Şimdilerde bir projemiz başlıyor. Yaz da iyi geçti diyebiliriz. Malum yangın olayından sonra yeni evimi yavaş yavaş yerleştirebildim" yanıtını verdi.

Öte yandan 8 Mart'ta Aslıhan Karalar'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Beykoz'un Riva semtinde bulunan evi yanmıştı.