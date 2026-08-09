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        Haberler Magazin Atiye'den sağlık durumu hakkında açıklama

        Atiye'den sağlık durumu hakkında açıklama

        Dördüncü bebeğine 7.5 aylık hamile olan ve dün akşam Kastamonu konseri öncesi aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Atiye, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 13:31 Güncelleme:
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        Sağlık durumu hakkında açıklama

        Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenmişti. Çiftin ilk çocukları Ferah Feyza'yı 2019 yılında, Neva'yı 2023'te, üçüncü çocukları Rûmî'yi ise 2024'te kucaklarına almıştı.

        Dördüncü bebeğine hamile olmasına rağmen konser maratonuna devam eden Atiye sevenlerini korkuttu. Dün akşam Kastamonu Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alması beklenen ünlü şarkıcı Atiye, konser öncesi aniden rahatsızlandı.

        37 yaşındaki şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı. 7.5 aylık hamile olan Atiye'ye acil serviste serum tedavisi uygulandı. Doktor kontrolünün ardından sağlık durumu normale dönen şarkıcı, kısa süre içinde taburcu edildi.

        SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

        Daha sonra konuyla ilgili sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Atiye, "Dün gece Taşköprü'de sizlerle buluşamamış olmak beni gerçekten üzdü. Yaşadığım sağlık sorunlarına rağmen konser alanındaydım ve sahneye çıkmaya hazırdım. Gecenin ilerleyen saatlerinde rahatsızlığımın artması üzerine hastanede tedavi gördüm. Bugün çok şükür daha iyiyim. Yıllardır sahneme, müziğime ve beni bekleyen insanlara duyduğum saygıyla çalışıyorum. Bu değişmedi, değişmeyecek. Yaşananlardan geriye, sizlerle buluşamamış olmanın üzüntüsü kaldı. Bu yüzden Taşköprü'ye bir sözüm var: En kısa zamanda yeniden buluşacağız. Bu kez yarım kalan şarkılarımızı birlikte söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #atiye
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