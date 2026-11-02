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        Haberler Dünyadan Barbara Palvin doğumdan hemen sonra Victoria's Secret Fashion Show'a çıkmasını savundu

        Barbara Palvin doğumdan hemen sonra Victoria's Secret Fashion Show'a çıkmasını savundu

        Barbara Palvin, doğumdan bir buçuk ay sonra 2026 Victoria's Secret Fashion Show'da yürümesine gelen eleştirilere yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        Tepkilere yanıt verdi

        Barbara Palvin, bebeğini dünyaya getirmesinden sadece altı hafta sonra 2026 Victoria's Secret Fashion Show'un podyumunda yürümesine gelen tepkiler hakkında konuştu.

        33 yaşındaki Macar model, eşi Dylan Sprouse ile ilk çocuğu Sylvie'yi dünyaya getirdikten kısa süre sonra, işe çok erken döndüğünü söyleyenlere yanıt verdi.

        "Dürüst olmak gerekirse, tepkiler yarı yarıyaydı. Bazıları geri döndüğüme çok sevindi, bazıları ise 'Belki de evde dinlenmeliyim' diye düşündü" diyen Palvin, "Herkesin doğum sonrası süreci farklıdır. Bu sadece benimki" ifadesini kullandı.

        Podyuma dönüşüne gelen farklı tepkilerden dolayı bunaldığını itiraf eden ünlü model, sevdiklerinin yanında olmasından dolayı minnettar olduğunu söyleyerek, "Eşimden ve ailemden destek aldığım için şanslıyım ve onlar sayesinde oraya ulaşabildim" diye belirtti.

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        Palvin, yeni annelere vereceği tavsiye olarak, "Yardım istemekten korkmayın" ifadesini kullandı.

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        #Victorias Secret
        #Hamile
        #doğum
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