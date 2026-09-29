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        Haberler Magazin Barbara Palvin ve Dylan Sprouse bebeklerine kavuştu

        Barbara Palvin ve Dylan Sprouse bebeklerine kavuştu

        Barbara Palvin ile oyuncu eşi Dylan Sprouse'un ilk çocukları dünyaya geldi. Ünlü çift, kızlarının doğum haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 00:52 Güncelleme:
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        Beş yıllık birlikteliklerinin ardından 2023'te nikâh masasına oturan dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu eşi Dylan Sprouse, ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne-baba oldu.

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        Mutlu haberi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşımla duyuran Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, "Bu yıl İşçi Bayramı'nı kelimenin tam anlamıyla yaşadık" ifadelerini kullandı. Paylaşımda Los Angeles Dodgers formaları giyen çiftin, bebeklerini kucaklarına alarak televizyondan maç izlediği anlar da yer aldı. Çift, çocuklarının ismini ise henüz açıklamadı.

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        Barbara Palvin, mayıs ayında Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında hamile olduğunu duyurmuştu. Model ve eşi Dylan Sprouse, temmuz ayında katıldıkları podcast programında kız bebek beklediklerini açıklamıştı.

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        Dylan Sprouse, programda "Kız babası olacağım için çok heyecanlıyım" diyerek mutluluğunu dile getirmişti. Barbara Palvin ise sırt ağrısı, uyku sorunları ve iştah değişiklikleri yaşadığını, bu nedenle hamileliğinin tadını yeterince çıkaramadığı için zaman zaman kendini suçlu hissettiğini söylemişti.

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        Çiftin uzun süredir çocuk sahibi olmak istediği, ancak Palvin'in endometriozis (çikolata kisti) nedeniyle zorlu bir süreç yaşadığı biliniyordu. 32 yaşındaki ünlü model, hamilelik şansını artırmak için Haziran 2025'te ameliyat geçirmişti.

        Fotoğraflar: Avalon, Instagram

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        #Barbara Palvin
        #Dylan Sprouse
        #model
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