Barbara Palvin ve Dylan Sprouse bebeklerine kavuştu

Dylan Sprouse, programda "Kız babası olacağım için çok heyecanlıyım" diyerek mutluluğunu dile getirmişti. Barbara Palvin ise sırt ağrısı, uyku sorunları ve iştah değişiklikleri yaşadığını, bu nedenle hamileliğinin tadını yeterince çıkaramadığı için zaman zaman kendini suçlu hissettiğini söylemişti.