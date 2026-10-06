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        Haberler Dünyadan Beckham ailesi kızları Harper'ın cilt bakım markası için 3 milyon dolar harcadı

        Beckham ailesi kızları Harper'ın cilt bakım markası için 3 milyon dolar harcadı

        David ve Victoria Beckham çifti, en küçük çocukları olan 15 yaşındaki kızları Harper'ın cilt bakım markası için kesenin ağzını açtı. Beckham'ların, markayı piyasaya sürmek için 3 milyon dolardan fazla harcadığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        Kızlarına 3 milyon dolarlık yatırım

        Victoria Beckham, kızı Harper'ın cilt bakım markasını piyasaya sürmek için 3 milyon dolardan fazla para harcadı. Bu, sadece markayı geliştirmek için harcanan para, çünkü girişimin ilk satışını yapmasına muhtemelen bir yıl daha var.

        Bu rakam, Victoria Beckham tarafından kızı Harper Seven Beckham'ın gelecekteki ticari gelirlerini yönetmek amacıyla, 22 Ekim 2024 tarihinde, yani Harper henüz 13 yaşındayken açtığı H7B Ltd şirketinin ilk kez açıkladığı mali tablolarda ortaya çıktı.

        Beckham ailesi, Harper gelecek yıl temmuz ayında 16 yaşına girince gençler için cilt bakım markası Harlo by Harper'ı piyasaya sürmeyi planlıyor.

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        Daily Mail'in haberine göre, markanın Victoria Beckham Beauty ile hiçbir ilgisi bulunmuyor, Harper'ın markası tamamen ayrı ve bağımsız bir kuruluş olarak yönetilecek.

        Victoria Beckham adına hareket eden avukatlar, ABD'de 'Harlo' adının ticari marka olarak tescil edilmesini talep etti.

        Toplam net servetlerinin 1 milyar doları aştığı bildirilen Beckham çiftinin kızı Harper'ın, iş dünyasına katılacağına dair ilk işaret, 2024'te verildi. Harper'ın bir grup uzmanla birlikte çalışarak, temizleyici, tonik, hafif bir nemlendirici ve muhtemelen dudak balsamı da içerecek bir ürün yelpazesi geliştirmesi bekleniyor.

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        Victoria Beckham, bu yılın başlarında katıldığı podcast yayınında, Harper'ın önerdiği markanın tamamen kendi fikri olduğunu, diğer cilt bakım ürünlerinin kendisinde sivilceye neden olmasının ardından bu kararı aldığını söylemişti.

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        #Harper Beckham
        #Victoria Beckham
        #David Beckham
        #marka
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