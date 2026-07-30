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        Haberler Magazin Bestemsu Özdemir: Özel totemlerim var

        Bestemsu Özdemir: Özel totemlerim var

        Oyuncu Bestemsu Özdemir, "Özel totemlerim var. Çocuğum, işim ve evliliğim dahil birçok şey bu şekilde gelişti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 08:23 Güncelleme:
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        "Özel totemlerim var"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; önceki gün Etiler’de katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bestemsu Özdemir, hem iş hayatını hem de annelik sürecini anlattı. Oğlu Sarp Marco 17 günlükken sete döndüğünü söyleyen oyuncu, “Ben işkoliğim. Oğlum şimdi 6 aylık oldu. Çektiğimiz dikey dizi bana da prova oldu. Sette ona küçük bir oda ayrıldı, rahatça uyuyabildi. Karavana gerek kalmadı" dedi.

        Anne olduktan sonra hayatında büyük değişimler yaşamadığını belirten Özdemir, “Hâlâ kendime ait alanlarım ve zevklerim var. Bir kısmına oğlumu da dahil ettim. Seyahatlere birlikte gidiyoruz. Artık kendimden önce düşünmem gereken biri var. Ona daha iyi bir gelecek hazırlamak için daha çok çalışma motivasyonu hissediyorum. Bu beni olgunlaştırdı” ifadelerini kullandı.

        Başarılarında uğurlarının ve totemlerinin etkisi olduğuna inandığını söyleyen oyuncu, “Özel totemlerim var. Çocuğum, işim ve evliliğim dahil birçok şey bu şekilde gelişti” dedi.

        "ANNE TERLİĞİ YEMEYEN YOKTUR"

        Çocuk yetiştirme konusunda ise geleneksel bir anlayışa sahip olmadığını dile getiren Özdemir, “Herkes kendi çocuğuna göre hareket etmeli. Çok gerekli kalırsa anne terliği yemeyen yoktur. Ben de yedim ama annem isabet ettiremiyordu” diyerek güldü. Oyuncu, “Çocuğuma el kaldırmam” sözleriyle de şakalaşarak güldürdü.

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        #Bestemsu Özdemir
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