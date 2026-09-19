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        Haberler Magazin Biricik Suden, 63'üncü yaşını böyle kutladı

        Biricik Suden, 63'üncü yaşını böyle kutladı

        Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, 63'üncü yaşına özel yapay zeka ile hazırlanan dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        63'üncü yaşını böyle kutladı

        MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson ile 23 yıldır evli olan Biricik Suden, sosyal medya hesabından yeni yaşına özel bir paylaşım yaptı.

        Sağlıklı yaşam tarzı ve spor paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Suden, bu kez 63'üncü yaşını, yapay zeka eşliğinde dans ettiği bir videoyla kutladı.

        "BUGÜN 63 OLDUM"

        Paylaşımında 'Age Is Just a Number' (Yaş sadece bir sayıdır) şarkısının sözlerine yer veren ünlü isim, "Bugün 63 oldum" ifadelerini kullandı. Suden'in bu eğlenceli paylaşımına Ece Sükan, Seray Sever ve Natali Yarcan gibi tanınmış isimlerin yanı sıra takipçilerinden de beğeni ve yorum yağdı.

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        Öte yandan Suden, geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olma konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti.

        "ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ÇOK KORKTUĞUM BİR ŞEYDİ"

        Suden, şu ifadeleri kullanmıştı: Mazhar çocuk sahibi olmak istedi. Yaşım 40'ı geçmişti. Doğal yollarla denedik ama olmadı. Çocuk sahibi olmak çok korktuğum bir şeydi. Özgürlüğüne düşkün biriyim. Uyurken Mazhar'ın ve kedimin bile nefesini kontrol ederim. Çocuk olsa aklımı kaçırırım. Sağlıklı bir anne olmazdım. Çocuk başkasının olunca seviyorum. Çocuk viyaklamasına dayanamam, en rahatsız olduğum şeydir.

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        #Mazhar Alanson
        #biricik suden
        #Yapay Zeka
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