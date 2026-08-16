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        Haberler Magazin Boşanma iddialarının ardından sessizliğini koruyan Deniz Baysal soluğu doğada aldı

        Boşanma iddialarının ardından sessizliğini koruyan Deniz Baysal soluğu doğada aldı

        Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu'nun evliliğiyle ilgili ortaya atılan ayrılık iddiaları magazin gündemindeki yerini korurken, ünlü oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini sürdüren Baysal, yeni sezon öncesi arkadaşlarıyla birlikte doğaya kaçtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Soluğu doğada aldı

        Yaklaşık yedi yıllık eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Deniz Baysal, hakkındaki iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Oyuncu bunun yerine yoğun gündemden uzaklaşmayı tercih etti.

        Baysal, rol arkadaşları Naz Çağla Irmak, Burcu Cavrar ve Batuhan Bayar'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla kamp yaptı.

        GÖL KENARINDA KEYİFLİ ANLAR

        Doğayla iç içe zaman geçiren oyuncu, kamp sırasında çadırda konakladı. Göl kenarında dinlenen Baysal, köpeğiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Yeni sezon çekimleri öncesinde gerçekleşen kamp, oyuncunun özel hayatıyla ilgili iddiaların gölgesinde kısa bir mola olarak dikkat çekti.

        SESSİZ KALDILAR

        Temmuz ayı başında boşanma davası açan Deniz Baysal’ın Barış Yurtçu’yla anlaşmalı olarak boşanmak istediği ancak Yurtçu’nun boşanmak istememesi nedeniyle davanın çekişmeli davaya döndüğü öğrenilmişti. Baysal gizlilik kararı da aldırmıştı.

        Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun evliliğinin sona ereceğine yönelik iddialarda fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gibi gerekçeler öne sürülürken, taraflar konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

        Öte yandan, ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip ettikleri ve birlikte yer aldıkları fotoğrafların profillerinde yer almaya devam ettiği görüldü.

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        #boşanma
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