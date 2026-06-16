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        Haberler Dünyadan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın beşinci çocuğu oluyor

        Brezilyalı futbolcu Neymar'ın beşinci çocuğu oluyor

        Brezilya'nın dünyaca ünlü futbol yıldızı Neymar, beşinci çocuğa hazırlandığını duyurdu. Dördüncü kez kız çocuğu olacağını açıklayan Neymar, Spice Girls esprisi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Beşinci çocuk geliyor

        Brezilyalı futbolcu Neymar, beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki sporcu Neymar da Silva Santos Júnior, kız arkadaşı Bruna Biancardi ile bir bebek daha beklediklerini doğruladı. Yıldız futbolcu, YouTube'da yayınladıkları bir videoda yeni bebeğin kız olacağını, yani dördüncü kızları olacağını açıkladı.

        Videoda Neymar ve Bruna çifti, iki kızları Mavie ve Mel'in yanı sıra futbolcunun önceki ilişkisinden olan oğlu Davi ile birlikte açık havada otururken, birbirlerine pembe renkte boya sürdükleri görülüyor.

        Neymar'ın Bruna ile olan iki kızı ve önceki ilişkisinden olan oğlunun yanı sıra, model Amanda Kimberlly ile olan ilişkisinden 2024 yılında doğan Helena adında üçüncü bir kızı daha var. Bruna ile olan yeni bebeği ise Neymar'ın beşinci çocuğu olacak.

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        Neymar, dört kız çocuk babası olduğunda, bir müzik grubu kuracağı ve adını da Spice Girls koyacağı esprisi yaptı.

        Neymar şu anda yaşadığı sakatlık nedeniyle FIFA Dünya Kupası futbol turnuvasında forma giyemiyor.

        Cuma günü Pennsylvania'da Haiti ile yapacakları karşılaşma öncesinde Brezilya Milli Takımı'yla antrenmanlara dönmesi bekleniyordu, ancak Neymar takım arkadaşlarına katılmadı.

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