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        Haberler Objektife Takılanlar Bülent İnal: 12-13 kilo verdim

        Bülent İnal: 12-13 kilo verdim

        Etiler'de objektiflere yansıyan Bülent İnal, verdiği kilolarla ilgili konuştu. Oyuncu, "Düzgün beslenerek sağlıklı bir şekilde 12-13 kilo verdim, biraz daha vereceğim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 08:38 Güncelleme:
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        "12-13 kilo verdim"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, oyuncu Bülent İnal Etiler'deki bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken İnal, formunu nasıl koruduğunu sormak isteyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirten oyuncu, "Evet, düzgün beslenerek sağlıklı bir şekilde 12-13 kilo verdim. Tabii devam ediyorum, biraz daha vereceğim" ifadelerini kullandı.

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        #Bülent İnal
        #oyuncu
        #etiket
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