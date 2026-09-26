Bülent İnal: 12-13 kilo verdim

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, oyuncu Bülent İnal Etiler'deki bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken İnal, formunu nasıl koruduğunu sormak isteyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirten oyuncu, "Evet, düzgün beslenerek sağlıklı bir şekilde 12-13 kilo verdim. Tabii devam ediyorum, biraz daha vereceğim" ifadelerini kullandı.