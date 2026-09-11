Burcu Esmersoy'un Nişantaşı turu
Nişantaşı'nda alışveriş yapan Burcu Esmersoy, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek sevenleriyle sohbet etti
Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:26 Güncelleme:
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, ünlü sunucu Burcu Esmersoy önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Semt merkezindeki mağazaları tek tek dolaşarak alışveriş turu atan Esmersoy, çevredeki vatandaşların ve hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerinin hiçbir hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmeyen Esmersoy, hayranlarıyla ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.
Alışverişini tamamlayıp günlük işlerini halleden Esmersoy, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.
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