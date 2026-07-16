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        Haberler Magazin Burcu Kıratlı, denizin keyfini çıkardı

        Burcu Kıratlı, denizin keyfini çıkardı

        Oyuncu Burcu Kıratlı, Bodrum Gölköy'de tatil yaparken objektiflere yansıdı. Gün boyu plajda vakit geçiren Kıratlı, sıcaktan bunalınca Ege'nin serin sularında yüzdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 08:17 Güncelleme:
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        Denizin keyfini çıkardı

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Burcu Kıratlı, Bodrum'da tatil yapıyor.

        36 yaşındaki oyuncu, günün büyük bir kısmını plajda geçirerek yorgunluk attı.

        İskelede güneşlenen Kıratlı, zaman zaman serinlemek için de denize girdi.

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        Tatilin keyfini çıkaran oyuncunun siyah bir mayo giymeyi tercih ettiği görüldü.

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