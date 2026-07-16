Burcu Kıratlı, denizin keyfini çıkardı

Karadeniz'de istinat duvarı endişesi

Doğu Karadeniz'de son yıllarda farklı noktalarda meydana gelen istinat duvarı çökmeleri, dik topoğrafya ve yoğun yağışın etkili olduğu bölgede güvenlik endişelerini artırıyor. Prof. Dr. Osman Sivrikaya, Doğu Karadeniz'de son yıllarda yaşanan istinat duvarı çökmelerini değerlendirerek, bölgenin coğra... Daha Fazla Göster Doğu Karadeniz'de son yıllarda farklı noktalarda meydana gelen istinat duvarı çökmeleri, dik topoğrafya ve yoğun yağışın etkili olduğu bölgede güvenlik endişelerini artırıyor. Prof. Dr. Osman Sivrikaya, Doğu Karadeniz'de son yıllarda yaşanan istinat duvarı çökmelerini değerlendirerek, bölgenin coğrafi yapısı, tasarım süreçleri ve uygulama hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.(İHA) Daha Az Göster