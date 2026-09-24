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        Haberler Dünyadan Catherine Zeta-Jones: Ünlü çocukları torpilli değil

        Catherine Zeta-Jones: Ünlü çocukları torpilli değil

        Catherine Zeta-Jones, her ikisi de oyunculuk yapmaya başlayan çocuklarını "torpilli" iddisına karşı savundu: Avantajlı değiller, kendilerini kanıtlamaları gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        "Ünlü çocukları torpilli değil"

        Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas ile evliliğinden olan çocuklarının, hem ebeveynleri hem de büyükanne ve büyükbabalarının izinden giderek oyunculuk sektörüne girmeleri konusunda diğer oyunculardan hiçbir avantajı olmadığını savundu.

        Oscar ödüllü 56 yaşındaki Zeta-Jones'un, 2020'de vefat eden iki Oscar ödüllü Hollywood efsanesi Kirk Douglas'ın 81 yaşındaki oğlu Michael Douglas ile uzun yıllardır süren birlikteliğinden 26 yaşında Dylan adında bir oğlu ve 23 yaşında Carys adında bir kızı var.

        BBC Radio 4'ün programına katılan Galli oyuncu, çocuklarına sıklıkla atfedilen "torpilli bebek" (nepo bebek) etiketinin "korkunç" olduğunu iddia etti. "Eğer bu başka bir sektör olsaydı, ister finans, ister iş dünyası olsun, ister avukatlık olsun ya da cerrah doktor arkadaşlarımın çocuklarının bu sektöre girdiğini biliyorum ve onlara böyle bir etiket yapıştırılmıyor" dedi.

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        "TORPİL ÇOCUĞUYLA EVLİYİM"

        "Bence daha da önemlisi, tam bir torpil çocuğuyla evliyim. Kocam Kirk Douglas'ın oğlu, Spartacus'un oğlu. Ve kendi başına oldukça başarılı oldu" diyen ünlü yıldız, "Bu yüzden, sadece benim çocuklarım veya ünlülerin çocukları değil, genel olarak gençlerin yoğun bir şekilde gözetim altında tutulması ve yapay zekanın mükemmellik imgeleriyle, şu veya bu şekilde damgalanmaları çok üzücü diye düşünüyorum. Başka bir etikete ihtiyaçları yok, bence bu çok talihsiz bir durum" ifadesini kullandı.

        Sunucunun, birçok insanın ünlülerin çocuklarının diğer oyuncuların sahip olmadığı avantajlara sahip olduğunu düşündüğünü belirtmesi üzerine, Zeta-Jones kesin bir dille karşı çıktı: Hayır, tam tersi. Her şeyden önce, kendilerini kanıtlamak için çok şeyleri var.

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        Michael Douglas, 2024'te verdiği röportajda, "torpil çocuğu" etiketine karşı çıkarak şunları söylemişti: İster tesisatçı, ister müteahhit, ister marangoz olsun, hangi meslekte olursa olsun oğlunun kendisine katılmasına yardım etmeyen bir baba tanımıyorum.

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        #Catherine Zeta-Jones
        #ünlü
        #nepo bebek
        #torpil
        #ünlülerin çocukları
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