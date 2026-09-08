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        Haberler Magazin Ceren Moray: İlk gün de aşıktım sana

        Ceren Moray: İlk gün de aşıktım sana

        Ceren Moray, eşi Doğu Orcan ile ilk evlilik yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı. Moray, eşine olan aşkını "Yarın da aşıktım aslında sana, ilk gün de..." sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        "İlk gün de aşıktım sana"

        Ünlü oyuncu Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirmişti.

        Evliliklerinde birinci yılı geride bırakan ikiliden Ceren Moray, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla ilk evlilik yıl dönümlerini kutladı.

        "NİCELERİNE SEVGİLİM"

        Paylaşımında eşi Doğu Orcan ile düğünlerinden bir kareye yer veren Moray, "Yarın da aşıktım aslında sana, ilk gün de... Öbür günlere ve nicelerine sevgilim..." ifadelerini kullandı.

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        #Ceren Moray
        #Doğu Orcan
        #etiket
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