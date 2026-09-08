Ceren Moray: İlk gün de aşıktım sana
Ceren Moray, eşi Doğu Orcan ile ilk evlilik yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı. Moray, eşine olan aşkını "Yarın da aşıktım aslında sana, ilk gün de..." sözleriyle dile getirdi
Giriş: 08 Eylül 2026 - 09:53 Güncelleme:
Ünlü oyuncu Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirmişti.
Evliliklerinde birinci yılı geride bırakan ikiliden Ceren Moray, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla ilk evlilik yıl dönümlerini kutladı.
"NİCELERİNE SEVGİLİM"
Paylaşımında eşi Doğu Orcan ile düğünlerinden bir kareye yer veren Moray, "Yarın da aşıktım aslında sana, ilk gün de... Öbür günlere ve nicelerine sevgilim..." ifadelerini kullandı.
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