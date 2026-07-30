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        Haberler Dünyadan Davayı kaybeden Prens Harry'ye mali darbe

        Davayı kaybeden Prens Harry'ye mali darbe

        Dinleme cihazlarıyla ve özel dedektifler tutarak özel bilgilerini edindiğini iddia ettiği Daily Mail gazetesine karşı davayı kaybeden Prens Harry, şimdi yüklü bir tazminatla karşı karşıya

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        Prens'e mali darbe

        Prens Harry ve onunla birlikte Elton John, Elizabeth Hurley gibi diğer davacılar, bu ayın başlarında gizliliklerinin ihlal edildiği iddiasıyla açtıkları davayı kaybetmelerinin ardından, Daily Mail gazetesinin yayın şirketine 13,3'er milyon dolar ödemek zorunda kalabilir.

        Yayın kuruluşunun kendileri hakkında yasa dışı yollarla bilgi edindiği iddiasıyla açılan 2022 tarihli davada, Associated Newspapers Limited (ANL) şirketi, Prens Harry, Elton John, Elizabeth Hurley ve diğer davacılardan ara ödeme talep etti.

        ANL'nin avukatı Anthony White, mahkemede müvekkilinin yasal masraflarının, ön ödemeden başlayarak mahkeme nihai borç miktarını hesaplayana kadar, davacıların katkılarıyla karşılanması gerektiğini savundu.

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        ANL, yasal masraflar için 45 milyon dolardan fazla harcadığını iddia etti, ancak Prens Harry'nin ekibi de dahil olmak üzere davacılar, bunun onaylanan bütçeyi aştığını söyledi.

        Davacılar yazılı başvuruda, talep edilen 13,3 milyon dolar yerine yaklaşık 10 milyon dolarlık bir avans ödemesi teklifinde bulundu. Davacılar ayrıca, 21 milyon dolardan fazla avukatlık ücretini karşılayabilecek bir sigortaları olduğunu belirtti.

        Davacı taraf, davayı kaybettikten sonra ANL'nin yasal masraflarını ödemeleri gerektiğini kabul etse de, talep edilen ara ödemenin ve ANL'nin tazminat talebinin aşırı olduğunu savundu.

        Bu ayın başlarında, Prens Harry ve diğer davacılar, 11 haftalık bir mahkeme mücadelesinin ardından 2022'de açtıkları davayı kaybetti. Davacılar, ANL'nin 1990'lardan 2011'e kadar arabalara ve evlere dinleme cihazları yerleştirerek, özel dedektifler kullanarak kendileri hakkında yasa dışı yollarla bilgi edindiğini iddia etmişti.

        Harry, özellikle ANL'nin kendisini uçuş bilgileri, telefon faturaları ve telefonunu dinleme yoluyla hedef aldığını öne sürmüştü. Ancak davacılar yeterli kanıt sunamadılar ve ANL kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.

        MIRROR GAZETESİNE AÇTIĞI DAVAYI KAZANMIŞTI

        Daily Mail yayıncısına karşı davayı kaybetmesi, son yıllarda İngiliz basınıyla mücadele içine giren Harry için önemli bir yenilgi anlamına geliyor. Prens, daha önce Mirror Group Newspapers'a karşı yasa dışı bilgi toplama davasını kazanmış ve bu yılın başlarında News Group Newspapers ile bir anlaşmaya varmıştı.

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        #Prens Harry
        #dava
        #daily mail
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