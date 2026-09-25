David Beckham Dünya Kupası anlaşmalarından 38 milyon sterlin kazandı

David Beckham, 20 yıllık futbol kariyerini 2013'te bıraktı. O günden bugüne de hem futbol dünyasında yönetici olarak hem de saha dışındaki ticari girişimleriyle milyonlar kazanmaya devam ediyor. Beckham, Dünya Kupası'nda yaptığı sponsorluk anlaşmaları sayesinde 1 milyar 185 miyon sterlinlik servetine 38 milyon sterlin daha kattı.

Eski İngiliz sporcu ve girişimci, geçen yıl Bank of America ile yaptığı yeni ticari ortaklığın yanı sıra sağlık takviyeleri işindeki satışlarını genişletmesinden de fayda sağladı. Tüm ticari markalarını bir araya getiren ana kuruluş olan DRJB Holding'in son açıklamaları, net kârın yüzde 47 artış göstererek 2025 yılı için 50 milyon sterline ulaştığını gösterdi. Elde edilen sonuçların ardından şirket, hissedarlarına 38,9 milyon sterlin kâr payı ödemesi yaptı ve mali yılın sona ermesinin ardından da 46,6 milyon sterlinlik ek bir dağıtım gerçekleştirdi. Beckham'a bu iki kâr payı dağıtımından düşen hisse, yaklaşık 38,5 milyon sterlinlik bir kişisel ödeme oldu.

REKLAM

Beckham'ın şirketindeki büyüme, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Bank of America ile yapılan yeni çok yıllık ortaklığın yanı sıra dev markalarla yapılan sözleşmelerle desteklendi.

Oyunculuk kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan, Paris Saint-Germain takımlarında top koşturan Beckham, futbol kariyerini sahibi ve başkanı olduğu Inter Miami takımıyla çalışarak sürdürüyor.