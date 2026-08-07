Devrim Özkan'ın acı günü
'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filminin basın toplantısında konuşan Devrim Özkan, babaannesini kaybettiğini duyurdu
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 20:34 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mehmet Günsür, Devrim Özkan ve Serkan Altunorak'ı başrollerinde buluşturan 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filminin çekimleri tamamlandı. Filmin basın toplantısında kameralar karşısına geçen ekipten Devrim Özkan, aldığı acı haberle sarsıldı.
"BABAANNEMİ KAYBETTİM"
Ünlü oyuncu, duygusal anlar yaşayarak, "Bugün babaannemi kaybettim ama bu film onun ruhuna gitsin" ifadelerini kullandı.
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