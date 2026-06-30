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        Haberler Magazin Dilin Döğer'den Atakan Özkaya'ya: Sıcacık kalplim

        Dilin Döğer'den Atakan Özkaya'ya: Sıcacık kalplim

        Dilin Döğer, aşk yaşadığı meslektaşı Atakan Özkaya'nın doğum gününe özel duygusal bir mesaj yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        "Seni çok seviyorum sıcacık kalplim"

        Rol aldıkları bir dizide arkadaşlıkları aşka dönen oyuncu Dilin Döğer ile Atakan Özkaya, kısa bir süre önce birlikteliklerini ilan etmişti.

        İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikili, aşk pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşmaya başladı.

        Döğer ile Özkaya, geçtiğimiz günlerde baş başa tatil yapmak için İspanya'ya gitmişti.

        Dilin Döğer, yeni bir paylaşımda bulundu. Döğer, sevgilisinin 28'inci yaş gününde Atakan Özkaya ile olan fotoğrafını "Seni çok seviyorum sıcacık kalplim" notuyla yayımladı.

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        #Dilin Döğer
        #Atakan Özkaya
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