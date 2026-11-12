Ecem Karavus: Canımla savaş içindeyim
Oyuncu Ecem Karavus, zehirlendiğini açıkladı. Karavus, "Beş gündür canımla savaş içindeyim. Sapanca'da zehirlendim. Son beş gündür yatak, serum ve tuvaletten başka bir şey görmedi gözlerim" dedi
Giriş: 12 Kasım 2026 - 18:56 Güncelleme:
2011-2014 yılları arasında SHOW TV'de yayımlanan 'Pis Yedili' dizisinde 'Alice' karakterini canlandıran oyuncu Ecem Karavus, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"SOĞUK ALGINLIĞI SANDIM AMA DEĞİLMİŞ"
Zehirlendiğini ve son beş gündür rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Karavus, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Ben beş gündür canımla savaş içindeyim. Sapanca'da zehirlendim ve ağır bir şeydi belli ki. Son beş gündür yatak, serum ve tuvaletten başka bir şey görmedi gözlerim. Taşınmam lazım, o arada falan ortalık karışık anlayacağınız. Hiç bu kadar ağır bir zehirlenme yaşadınız mı siz ya? Ben ilk önce soğuk algınlığı sandım ama değilmiş. Halsizlikten bitap düştüm.
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