Ecem Karavus: Canımla savaş içindeyim

Sarıgül'ün dosyası Ankara'da: Ne olacak? Sarıgül dosyasında neler var? Sarıgül soruşturması: YENİ Parti - CHP ne diyor? Sarıgül fezlekesi TBMM'ye gelince ne olacak? İBB olası oylamada kime kalır? Tekirdağ ve Antalya AK Parti'ye mi geçiyor? Emekli maaşlarına formül netleşiyor mu? Emekli maaşlarına iy... Daha Fazla Göster

Sarıgül'ün dosyası Ankara'da: Ne olacak? Sarıgül dosyasında neler var? Sarıgül soruşturması: YENİ Parti - CHP ne diyor? Sarıgül fezlekesi TBMM'ye gelince ne olacak? İBB olası oylamada kime kalır? Tekirdağ ve Antalya AK Parti'ye mi geçiyor? Emekli maaşlarına formül netleşiyor mu? Emekli maaşlarına iyileştirmede formül ne? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet soruyor, Gazeteci Ferhat Murat, Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat yanıtlıyor. Daha Az Göster