Edis Görgülü, Grammy jürisinde yer alacak

Edis Görgülü, dünya müzik endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından Grammy Ödülleri'ni düzenleyen Recording Academy'nin 'Oy Veren Üye' (Voting Member) kadrosuna seçildi. Dünyanın önde gelen müzisyen, yapımcı ve müzik profesyonellerinin yer aldığı Recording Academy’ye kabul edilen şarkıcı, Grammy Ödülleri'nin kazananlarını belirleyen oylama sürecinde görev yapacak.

"BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

Duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, duygularını şu sözlerle ifade etti: Müziği üreten ve ona yön veren insanları desteklemeye, yüceltmeye ve onların haklarını savunmaya yardımcı olan müzik yaratıcıları ve profesyonellerinden oluşan bir topluluğun parçası olmak benim için bir onurdur. Oy kullanan üyeniz olmam için yaptığınız davet için teşekkür ederim.