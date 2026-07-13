16 Ocak 2016'da İstanbul'da verdiği konser ile sahnelere veda eden Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, 72'nci yaşına girdi.

Emel Müftüoğlu, yakın arkadaşı Sezen Aksu'nun doğum gününe özel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Aksu ile olan fotoğrafını yayımlayan Müftüoğlu, "Bildiğim tek şey; kendim bir tarafa çok şanslıyımdır zaten... Sen bu ülkenin başına gelen en güzel şeysin canım Sezen Aksu'm iyi ki doğdun. Allah, bütün kötülerin ömründen alsın sana versin" ifadelerini kullandı.