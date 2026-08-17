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        Haberler Magazin Emre Belözoğlu: Umredeki duam kabul oldu

        Emre Belözoğlu: Umredeki duam kabul oldu

        Üç çocuk babası Emre Belözoğlu, "Umrede ilk duam Ömer'di. 'Allah'ım bana güler yüzlü bir erkek çocuğu ver' demiştim. Sonra kız çocuğum olsun istedim, Allah iki tane verdi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        "Umredeki duam kabul oldu"

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, oyuncu Ceren Benderlioğlu’nun 'Dile Kolay' programına konuk oldu. Tuğba Belözoğlu ile evliliğinden Ömer Akif, Zeynep Neda ve Leyla adında üç çocuğu bulunan Belözoğlu, "Onlara 10 yıl sonrası için iletmek istediğiniz bir mesaj olsaydı, ne söylerdiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: Yazdığım şiirler ve mektuplar var, onları saklıyorum. Büyüdüklerinde görecekler. Vefat edersem, bir isteğim var; hayatı doya doya ve bir o kadar bilinçli yaşamalarını isterim.

        Duygusal anlar yaşayan Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Umrede ilk duam Ömer’di. Kâbe’yi ilk gördüğümde, ‘Allah’ım bana güler yüzlü bir erkek çocuğu ver’ demiştim. Ve Ömer Akif oldu. Onlar benim hep dualarım oldular. Kız çocuğum olsun istedim, Allah iki tane verdi. 10 sene sonra bu röportajımı dinlerlerse, onlarla hep gurur duyacağımı, babaları olmaktan mutluluk duyduğumu ve bunu hayatımın en büyük nasiplerinden biri olarak gördüğümü bilmelerini isterim.

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