Türk tiyatrosunun duayenlerinden Ferhan Şensoy, 2021'de 70 yaşında hayata veda etmişti.

Ferhan Şensoy'un kızları; Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy Öget, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla babalarını andı.

Müjgan Ferhan Şensoy Öget, baba-kız fotoğraflarını "Bugün tam 5 yıl babacığım... 5 gün sonra Pera 5 oluyor" notuyla yayımladı.

Derya Şensoy da kız kardeşi ile henüz küçük bir çocukken babalarıyla çektirdikleri bu kareyi "Bugün 5 yıl oldu babacım, zaman bazen duruyor, bazen de çok hızlı geçiyor. Seni çok özledim" notuyla paylaştı.