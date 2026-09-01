Ferhan Şensoy, ölüm yıl dönümünde anıldı
5 yıl önce hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun duayenlerinden Ferhan Şensoy, ölüm yıl dönümünde anıldı. Şensoy'un kızları, babalarına duydukları özlemi paylaştıkları duygusal mesajlarla dile getirdi
Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:08 Güncelleme:
Türk tiyatrosunun duayenlerinden Ferhan Şensoy, 2021'de 70 yaşında hayata veda etmişti.
Ferhan Şensoy'un kızları; Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy Öget, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla babalarını andı.
Müjgan Ferhan Şensoy Öget, baba-kız fotoğraflarını "Bugün tam 5 yıl babacığım... 5 gün sonra Pera 5 oluyor" notuyla yayımladı.
Derya Şensoy da kız kardeşi ile henüz küçük bir çocukken babalarıyla çektirdikleri bu kareyi "Bugün 5 yıl oldu babacım, zaman bazen duruyor, bazen de çok hızlı geçiyor. Seni çok özledim" notuyla paylaştı.
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