Feyyaz Yiğit trafikte
Ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, İstanbul trafiğinde objektiflere yansıdı
Giriş: 03 Ekim 2026 - 16:22 Güncelleme:
Son dönemin yükselen yıldızlarından olan Feyyaz Yiğit, İstanbul trafiğine takıldı. Ünlü oyuncu, arkadaşıyla birlikte otomobillerinde seyir halindeyken bir hayranı tarafından görüntülendi. Levent'te objektiflere yansıyan Yiğit'in düşünceli hali dikkat çekti.
2018'de reklamcı Sedef İnanç ile hayatını birleştiren Feyyaz Yiğit, geçtiğimiz yıl baba olmuştu.
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