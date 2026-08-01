Fırat Çelik'in Bodrum tatili
Oyuncu Fırat Çelik, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Denizin ardından şezlonguna geçen oyuncu, günü dinlenerek geçirdi
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 07:44 Güncelleme:
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Fırat Çelik, yaz sezonunu Bodrum'da geçiriyor. Cennet Koyu'nda bulunan bir plajda görüntülenen Çelik, sıcak havanın etkisiyle denize girerek serinledi.
45 yaşındaki oyuncu, deniz keyfinin ardından şezlonguna geçip güneşlendi. Günün büyük bölümünü dinlenerek geçiren Çelik, tatilin tadını sakin bir tempoda çıkardı.
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