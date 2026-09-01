Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Acun Ilıcalı: Hayatım korku filmi gibiydi

        Acun Ilıcalı: Hayatım korku filmi gibiydi

        Acun Ilıcalı, geçmişte yaşadığı zor günlerden bahsederek, "Hayatım korku filmi gibiydi" dedi. Genç yaşta büyük acılarla yüzleşen ünlü televizyoncu, "Ölümden ve maddi kayıptan korkmuyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Acun Ilıcalı, merak edilenlerini anlattı. Muhabirlikten televizyon sahibi olmasına uzanan yolculuğunu anlatan Ilıcalı, kariyeri boyunca aldığı kararların arkasında riskten korkmayan yapısının önemli olduğunu ifade etti.

        2

        Ilıcalı, "Çok ciddi risk alabiliyorum. Bunun en önemli sebebi, ölümden ve maddi kayıptan korkmamam. Ben parayı hayatımda her zaman başarıya gitmek için bir yakıt olarak gördüm. Zenginler hız yapmaz abi. Sen hız yapan zengin gördün mü mesela? Motosiklete de binmez zengin. ‘Aman bir şey olmasın, parayı buldum’ der. Bende öyle bir kavram yok. Zevklerimi sonuna kadar yaşamak zorundayım kendi açımdan" diye konuştu.

        3

        Fatih Altaylı'nın 'Pazar Sohbeti' programına katılan ünlü televizyoncu, risk almaktan korkmayan yapısıyla ilgili, "Allah bana hayatımın ilk döneminde acıyı yaşattı. 25 yaşıma kadar olan bölüm korku filmine koyabileceğin kadar dramatik. Bir anda anne-babasız kaldım, boşandım, 23 yaşında iflas ettim, beş parasız kaldım. 24 yaşında motosiklet kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Sonra Allah öyle bir dönem nasip etti ki, iş hayatıma girdiğimden beri hiçbir yılım bir öncekinden daha kötü olmadı" ifadelerini kullandı.

        Acun Ilıcalı henüz 21 yaşındayken, annesi ve babasını trafik kazasında kaybetmişti.

        4

        "ÇAĞLA DA DELİ"

        Acun Ilıcalı, “Eşin Ayça Çağla Altunkaya hız tutkun için ne diyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: Çağla da deli. Bir gün kalktı, ‘Yamaç paraşütü yapacağım’ dedi. Gitti Fethiye’de yamaç paraşütü yaptı. ‘Acayip zevkli’ dedi. Sonra da gitti Dubai’de paraşütle atladı. Ona rağmen bazen tekneden korkuyor. ‘Ya sen paraşütle atlamışsın, buradan neden korkuyorsun’ diyorum. ‘Tutamıyorum kendimi’ diyor. Büyük kızım Banu, annemlerin rahmetli oldukları kazada vardı. Sonra kendi de arabayla kaza geçirdi, takla attı. O yüzden o olduğu zaman bizim tekne kanoya dönüyor. Venedik’teki kanolar gibi geziyoruz.

        5

        Hull City Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, ayrıca İngiliz kulübünü 1 milyar dolarlık bir teklif karşılığında bile satmayacağını söyledi: İyi para verseler de satmam. Tribünün ayağa kalkıp ‘We love you Acun’ demesinin parayla karşılığı yok.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #acun ılıcalı
        #Hull City
        #çağla ılıcalı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?