Acun Ilıcalı: Hayatım korku filmi gibiydi

"ÇAĞLA DA DELİ"



Acun Ilıcalı, “Eşin Ayça Çağla Altunkaya hız tutkun için ne diyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: Çağla da deli. Bir gün kalktı, ‘Yamaç paraşütü yapacağım’ dedi. Gitti Fethiye’de yamaç paraşütü yaptı. ‘Acayip zevkli’ dedi. Sonra da gitti Dubai’de paraşütle atladı. Ona rağmen bazen tekneden korkuyor. ‘Ya sen paraşütle atlamışsın, buradan neden korkuyorsun’ diyorum. ‘Tutamıyorum kendimi’ diyor. Büyük kızım Banu, annemlerin rahmetli oldukları kazada vardı. Sonra kendi de arabayla kaza geçirdi, takla attı. O yüzden o olduğu zaman bizim tekne kanoya dönüyor. Venedik’teki kanolar gibi geziyoruz.