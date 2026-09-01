Acun Ilıcalı: Hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı, geçmişte yaşadığı zor günlerden bahsederek, "Hayatım korku filmi gibiydi" dedi. Genç yaşta büyük acılarla yüzleşen ünlü televizyoncu, "Ölümden ve maddi kayıptan korkmuyorum" ifadelerini kullandı
Acun Ilıcalı, merak edilenlerini anlattı. Muhabirlikten televizyon sahibi olmasına uzanan yolculuğunu anlatan Ilıcalı, kariyeri boyunca aldığı kararların arkasında riskten korkmayan yapısının önemli olduğunu ifade etti.
Ilıcalı, "Çok ciddi risk alabiliyorum. Bunun en önemli sebebi, ölümden ve maddi kayıptan korkmamam. Ben parayı hayatımda her zaman başarıya gitmek için bir yakıt olarak gördüm. Zenginler hız yapmaz abi. Sen hız yapan zengin gördün mü mesela? Motosiklete de binmez zengin. ‘Aman bir şey olmasın, parayı buldum’ der. Bende öyle bir kavram yok. Zevklerimi sonuna kadar yaşamak zorundayım kendi açımdan" diye konuştu.
Fatih Altaylı'nın 'Pazar Sohbeti' programına katılan ünlü televizyoncu, risk almaktan korkmayan yapısıyla ilgili, "Allah bana hayatımın ilk döneminde acıyı yaşattı. 25 yaşıma kadar olan bölüm korku filmine koyabileceğin kadar dramatik. Bir anda anne-babasız kaldım, boşandım, 23 yaşında iflas ettim, beş parasız kaldım. 24 yaşında motosiklet kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Sonra Allah öyle bir dönem nasip etti ki, iş hayatıma girdiğimden beri hiçbir yılım bir öncekinden daha kötü olmadı" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı henüz 21 yaşındayken, annesi ve babasını trafik kazasında kaybetmişti.
"ÇAĞLA DA DELİ"
Acun Ilıcalı, “Eşin Ayça Çağla Altunkaya hız tutkun için ne diyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: Çağla da deli. Bir gün kalktı, ‘Yamaç paraşütü yapacağım’ dedi. Gitti Fethiye’de yamaç paraşütü yaptı. ‘Acayip zevkli’ dedi. Sonra da gitti Dubai’de paraşütle atladı. Ona rağmen bazen tekneden korkuyor. ‘Ya sen paraşütle atlamışsın, buradan neden korkuyorsun’ diyorum. ‘Tutamıyorum kendimi’ diyor. Büyük kızım Banu, annemlerin rahmetli oldukları kazada vardı. Sonra kendi de arabayla kaza geçirdi, takla attı. O yüzden o olduğu zaman bizim tekne kanoya dönüyor. Venedik’teki kanolar gibi geziyoruz.
Hull City Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, ayrıca İngiliz kulübünü 1 milyar dolarlık bir teklif karşılığında bile satmayacağını söyledi: İyi para verseler de satmam. Tribünün ayağa kalkıp ‘We love you Acun’ demesinin parayla karşılığı yok.