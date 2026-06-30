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        Haberler Magazin Ahmet Kutucu ile Asena Atalar Londra'da evlendi

        Ahmet Kutucu ile Asena Atalar Londra'da evlendi

        Galatasaraylı futbolcu Ahmet Kutucu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asena Atalar ile Londra'da dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz yıl haziran ayında sevgilisi Asena Atalar'a evlilik teklif eden, aynı yıl ağustos ayında ise nişan yüzüklerini takan Galatasaraylı futbolcu Ahmet Kutucu, evlilik yolunda son adımı attı.

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        Uzun süredir birlikte olduğu Asena Atalar ile yurt dışında dünyaevine giren Kutucu, mutlu gününü Londra'da düzenlenen törenle taçlandırdı.

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        26 yaşındaki futbolcu, nikâhtan kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Çiftin nikâh fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi görürken, paylaşımlara Galatasaraylı futbolcuların yanı sıra çok sayıda taraftar da tebrik yorumları yaptı.

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