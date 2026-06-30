Ahmet Kutucu ile Asena Atalar Londra'da evlendi

Gerçek Fikri Ne? - 27 Haziran 2026 (ABD-İran Ateşkesi İhlal Edilir Mi?)

ABD-İran hattında karşılıklı misilleme. ABD-İran savaşı yeniden alevlenir mi? Müzakereler olumsuz etkilenir mi? ABD ve İran neden yeniden gerildi? İsrail-Lübnan görüşmeleri çöküyor mu? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Independent Türkçe GYY. Nevzat Çiçek, Dış Politika Yazarı Nedret Ersanel, Em... Daha Fazla Göster ABD-İran hattında karşılıklı misilleme. ABD-İran savaşı yeniden alevlenir mi? Müzakereler olumsuz etkilenir mi? ABD ve İran neden yeniden gerildi? İsrail-Lübnan görüşmeleri çöküyor mu? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Independent Türkçe GYY. Nevzat Çiçek, Dış Politika Yazarı Nedret Ersanel, Emekli Tuğgeneral Dr. Osman Gazi Kandemir ve Gazeteci Nalan Yazgan anlattı. Daha Az Göster