Ahmet Kutucu ile Asena Atalar Londra'da evlendi
Galatasaraylı futbolcu Ahmet Kutucu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asena Atalar ile Londra'da dünyaevine girdi
Giriş: 30 Haziran 2026 - 22:31 Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl haziran ayında sevgilisi Asena Atalar'a evlilik teklif eden, aynı yıl ağustos ayında ise nişan yüzüklerini takan Galatasaraylı futbolcu Ahmet Kutucu, evlilik yolunda son adımı attı.
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Uzun süredir birlikte olduğu Asena Atalar ile yurt dışında dünyaevine giren Kutucu, mutlu gününü Londra'da düzenlenen törenle taçlandırdı.
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26 yaşındaki futbolcu, nikâhtan kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.