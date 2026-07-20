Akın Akınözü annesini unutmadı

35 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Ölüm hiçbir şeydir. Sadece yan odaya geçtim. Ben benim, sen sensin. Birbirimiz için her neysek, hâlâ oyuz. Bana o eski, bildiğin adımla seslen. Her zamanki gibi, rahat bir şekilde konuş. Ses tonunu değiştirme. Üzerine zoraki bir ciddiyet ya da keder havası takınma.