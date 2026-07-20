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        Haberler Müzik Akın Akınözü annesini unutmadı

        Akın Akınözü annesini unutmadı

        Ünlü oyuncu Akın Akınözü, 2024 yılında hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'nü, vefatının yıl dönümünde yürek burkan bir paylaşımla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Akın Akınözü'nün annesi, oyuncu Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 2024 yılında 59 yaşında yaşamını yitirmişti.

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        Annesinin vefatının ardından zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Akın Akınözü, ölüm yıl dönümünde de duygusal bir paylaşıma imza attı.

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        Annesinin bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, İngiliz yazar Henry Scott Holland'ın 'Ölüm Hiçbir Şeydir' (Death is Nothing at All) adlı şiirinden alıntıya yer verdi.

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        35 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Ölüm hiçbir şeydir. Sadece yan odaya geçtim. Ben benim, sen sensin. Birbirimiz için her neysek, hâlâ oyuz. Bana o eski, bildiğin adımla seslen. Her zamanki gibi, rahat bir şekilde konuş. Ses tonunu değiştirme. Üzerine zoraki bir ciddiyet ya da keder havası takınma.

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        Birlikte güldüğümüz o küçük şakalara her zamanki gibi gül. Oyna, gülümse, beni düşün. Benim için dua et. Adım her zamanki gibi evdeki o tanıdık kelime olsun. Hiçbir ağırlık yüklenmeden telaffuz edilsin. Üzerinde en ufak bir gölge izi bile kalmasın.

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        Hayat, her zaman ifade ettiği her şeydir. Hâlâ eskisiyle aynı. Kesintisiz, mutlak bir devamlılık var. Gözden ırak kaldım diye neden aklından da çıkayım? Sadece seni bekliyorum. Kısa bir süre için. Bir yerde. Çok yakınımda. Tam köşeyi dönünce. Her şey yolunda.

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        #akın akınözü
        #Özlem Akınözü
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