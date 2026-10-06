Aliye Uzunatağan, Cüneyt Türel ile olan aşkını anlattı

Hayatı boyunca üç kez evlendiğini belirten Aliye Uzunatağan, bu evliliklerin kendi isteğiyle olmadığını vurguladı. Oyuncu, "Ablamlar evlendiği için heves ettim ama mesleğimle yürümeyeceğini anladım. Hep karşı tarafın baskısıyla evlendim; ne gelinlik ne de düğün sevdim. Ablamın gelinliğini giyerek evlendim, erkek tarafı garipsese de benim için hiç önemi yoktu. İki evliliğim kısa sürerken, son evliliğim 10 yıl sürdü" dedi.