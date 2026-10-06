Aliye Uzunatağan, Cüneyt Türel ile olan aşkını anlattı
Ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan, merhum meslektaşı Cüneyt Türel ile yaşadığı ilişkiyi anlattı. Uzunatağan, "Çok büyük bir aşktı. 10 yıl aşk yaşadık; asıl evlilik oydu bence. Çok mutluyduk" dedi
Oyuncu Aliye Uzunatağan, konuk olduğu programda özel hayatına ve geçmiş evliliklerine dair açıklamalarda bulundu. 2012 yılında hayatını kaybeden meslektaşı Cüneyt Türel ile yaşadığı 10 yıllık büyük aşka da değinen 74 yaşındaki oyuncu, o döneme dair anılarını paylaştı.
Hayatı boyunca üç kez evlendiğini belirten Aliye Uzunatağan, bu evliliklerin kendi isteğiyle olmadığını vurguladı. Oyuncu, "Ablamlar evlendiği için heves ettim ama mesleğimle yürümeyeceğini anladım. Hep karşı tarafın baskısıyla evlendim; ne gelinlik ne de düğün sevdim. Ablamın gelinliğini giyerek evlendim, erkek tarafı garipsese de benim için hiç önemi yoktu. İki evliliğim kısa sürerken, son evliliğim 10 yıl sürdü" dedi.
"ÇOK BÜYÜK BİR AŞKTI"
"En son ne zaman aşık oldunuz?" sorusuna yanıt veren Aliye Uzunatağan, merhum oyuncu Cüneyt Türel ile yaşadığı ilişkiyi şu sözlerle anlattı: Kaybettim o aşkı ama çok mutluydum onunla. Çok büyük bir aşktı. Aynı meslekteydik, 10 yıl aşk yaşadık; asıl evlilik oydu bence. Çok mutluyduk. Unutulmaz bir şey o.
'Yasemin'in Penceresi' adlı programa konuk olan Aliye Uzunatağan, Cüneyt Türel'in vefat anını paylaştı. Oyuncu, "Odaya girdiğimde doktor, 'Uyuttuk Aliye Hanım, kusura bakmayın' dedi. Yatağın kenarına oturdum, böyle sevdim onu. 'Sen benim canımdın, hep de öyle kalacaksın' dedim. Çat dedi, gözünü açtı. Doktorlar şaşırdı; öyle baktı baktı ve tekrar uyudu" ifadelerini kullandı.
Aliye Uzunatağan'ın son evliliğinden Ayşecan Tatari adında bir kızı bulunuyor. Tatari, 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki Duygu karakteriyle tanınmıştı.
Fotoğraflar: DepoPhoto, HT Magazin