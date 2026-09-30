Hathaway, hem fotoğrafçılara hem de rol arkadaşlarına "Tamam, herkes hazır mı? Soldan başlayacağız ve o yöne doğru ilerleyeceğiz" diye talimat verirken, Johnson da "O zaman ben gidiyorum" diye karşılık verdi.

Hathaway'in yönlendirmelerinden rahatsızlık duyması da olasılık dahilinde olan Johnson, Hathaway ile neşeli yakınlaşmasından da taviz vermedi.