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        Haberler Dünyadan Anne Hathaway ve Dakota Johnson galada buluştu

        Anne Hathaway ve Dakota Johnson galada buluştu

        Uzun çekim dönemi boyunca aralarında yakın bir ilişki oluşan Anne Hathaway ve Dakota Johnson, yeni filmleri 'Verity'nin galasında sıcak görüntüler verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        Anne Hathaway ve Dakota Johnson, başrolleri paylaştıkları yeni filmleri 'Verity'nin New York galasında buluştu. Aylar süren çekimlerin ardından sık sık aralarındaki yakın bağdan bahseden ikili, arkadaş olarak harika bir kimyaları olduğunu söyledi.

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        Hathaway ve Johnson, bu yakınlığı galadaki kırmızı halı pozları esnasında da göstermekten uzak durmadı.

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        Hamileliğinin son dönemlerinde olan Hathaway, Johnson ve diğer rol arkadaşları Josh Hartnett ile poz verirken fotoğrafçılarla eğlenceli bir diyaloğa girdi.

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        Üçüncü çocuğunu bekleyen 43 yaşındaki oyuncu Hathaway, fotoğrafçıları coşkuyla yönlendirirken, kontrolü ele almış gibiydi.

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        Rol arkadaşlarına ve fotoğrafçılara kırmızı halıdan en iyi kareleri yakalamaları için talimatlar veren oyuncu, oyuncuların hangi yöne bakacaklarını fotoğrafçılara söylüyordu.

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        Hathaway, hem fotoğrafçılara hem de rol arkadaşlarına "Tamam, herkes hazır mı? Soldan başlayacağız ve o yöne doğru ilerleyeceğiz" diye talimat verirken, Johnson da "O zaman ben gidiyorum" diye karşılık verdi.

        Hathaway'in yönlendirmelerinden rahatsızlık duyması da olasılık dahilinde olan Johnson, Hathaway ile neşeli yakınlaşmasından da taviz vermedi.

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        Hathaway, Colleen Hoover'ın romanından uyarlanan filmde, çok satan yazar Verity Crawford rolünü canlandırıyor.

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        Johnson ise, gizemli bir kaza sonucu güçsüz düşen Verity'nin başarılı serisindeki kalan kitapları tamamlamak üzere işe alınan, geçim sıkıntısı çeken yazar Lowen Ashleigh'i canlandırıyor. Josh Hartnett de filmde Verity'nin sadık kocası Jeremy Crawford rolünde.

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        Nick Antosca tarafından senaryosu uyarlanan ve Michael Showalter tarafından yönetilen 'Verity' filmi, 2 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek.

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        #Anne Hathaway
        #gala
        #kırmızı halı
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