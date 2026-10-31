Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Arzum Onan: Sessiz yaşlarımı da kutluyorum

        Arzum Onan: Sessiz yaşlarımı da kutluyorum

        Arzum Onan, 53'üncü yaş gününü Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Onan'ın "İçimden geçen bütün kırılgan, coşkulu ve sessiz yaşları kutluyorum" sözleri dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 21:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        1993 Avrupa Güzeli ve oyuncu Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.

        2

        53'üncü yaşına giren Onan, objektif karşısına geçerek verdiği pozları sevenleriyle buluşturdu.

        3

        "İYİ Kİ DOĞDUM"

        Ünlü oyuncu, gönderisine şu notu düştü: İçimde yaşadıklarımın izleri, kaybettiklerimin özlemi, sevdiklerimin sıcaklığı… Kırılganlığımı ve gücümü de biraz daha tanıyarak… Taşkıranotu gibi, bazen en sert yerlerden usulca ışığa uzanarak öğrendiğim yıllarım... Yani; sadece bugünü değil, buraya gelene kadar içimden geçen bütün kırılgan, coşkulu ve sessiz yaşları da kutluyorum. İyi ki doğdum.

        4

        Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği 2023 yılında tek celsede sona ermişti. Çiftin bu birliktelikten Can adında bir oğulları bulunuyor.

        5

        Öte yandan Onan, uzun zamandır iş insanı Orkan Özkan ile birliktelik sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cem Dizdar'dan Beşiktaş hakkında çarpıcı yorum! Hücum rakamları 5 sezonun en yükseğinde

        Cem Dizdar, Beşiktaş'ın bu sezonki istatistiklerini ve oyun anlayışını değerlendiriyor: Toplam şut sayısının 298'e, isabetli şut sayısının 57'ye çıkması, ligdeki topa sahip olma oranı, savunmada kalesine gelen isabetli şut yüzdesi ve fiziksel yıpranma riski konuşuluyor. Sonuç odaklı bakış, başkaları...
        #Arzum Onan
        #ünlü
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir