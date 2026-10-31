Arzum Onan: Sessiz yaşlarımı da kutluyorum
Arzum Onan, 53'üncü yaş gününü Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Onan'ın "İçimden geçen bütün kırılgan, coşkulu ve sessiz yaşları kutluyorum" sözleri dikkat çekti
Giriş: 31 Ekim 2026 - 21:32 Güncelleme:
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1993 Avrupa Güzeli ve oyuncu Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.
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53'üncü yaşına giren Onan, objektif karşısına geçerek verdiği pozları sevenleriyle buluşturdu.
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"İYİ Kİ DOĞDUM"
Ünlü oyuncu, gönderisine şu notu düştü: İçimde yaşadıklarımın izleri, kaybettiklerimin özlemi, sevdiklerimin sıcaklığı… Kırılganlığımı ve gücümü de biraz daha tanıyarak… Taşkıranotu gibi, bazen en sert yerlerden usulca ışığa uzanarak öğrendiğim yıllarım... Yani; sadece bugünü değil, buraya gelene kadar içimden geçen bütün kırılgan, coşkulu ve sessiz yaşları da kutluyorum. İyi ki doğdum.