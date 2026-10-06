Ayşegül Yıldız: İbrahim Tatlıses azimli ve mücadeleci
Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili konuştu
Giriş: 06 Ekim 2026 - 09:33 Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in 2011-2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşamıştı. Çiftin Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti.
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Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, bir etkinlikte görüntülendi. Yıldız, Tatlıses’in sağlık durumu hakkında konuştu.
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Yıldız, "Hayatımda gördüğüm en azimli ve mücadeleci insanlardan biri. Çok güçlü bir karakter. Fizik tedavilerine çok azimli bir şekilde devam ediyor. Sağlığı aynı, daha da iyi olacak inşallah" dedi.