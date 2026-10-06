Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşegül Yıldız: İbrahim Tatlıses azimli ve mücadeleci

        Ayşegül Yıldız: İbrahim Tatlıses azimli ve mücadeleci

        Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 09:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İbrahim Tatlıses'in 2011-2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşamıştı. Çiftin Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti.

        2

        Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, bir etkinlikte görüntülendi. Yıldız, Tatlıses’in sağlık durumu hakkında konuştu.

        3

        Yıldız, "Hayatımda gördüğüm en azimli ve mücadeleci insanlardan biri. Çok güçlü bir karakter. Fizik tedavilerine çok azimli bir şekilde devam ediyor. Sağlığı aynı, daha da iyi olacak inşallah" dedi.

        4

        Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. 22 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Tatlıses, ardından fizik tedavi sürecine başlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İbrahim Tatlıses
        #ayşegül yıldız
        #elif ada tatlıses
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak