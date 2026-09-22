Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes'ten aile pozu
Başakşehir'in milli futbolcusu Bertuğ Yıldırım'ın eşi Oriana Correia Gomes, oğulları Fernando Savaş ile çekilen aile fotoğrafını "En iyi takımım" notuyla paylaştı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, mart ayında Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştirmişti.
Mayıs ayında bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, temmuzda dünyaya gelmişti. Yıldırım ve Gomes, oğullarına 'Fernando Savaş' adını vermişti.
Eşi ve oğluyla zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Oriana Correia Gomes, bunlara bir yenisini daha ekledi.
Bir çiftlikte ailesiyle birlikte objektif karşısına geçen model, fotoğraflarını "En iyi takımım" notuyla yayımladı. Bertuğ Yıldırım da eşinin paylaşımına kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.
Öte yandan Oriana Correia Gomes'in, bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız golcü Bafétimbi Gomis'in akrabası olduğu öğrenilmişti. Gomis, çiftin nikâhının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yıldırım ve Gomes'i tebrik etmişti.